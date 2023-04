Chunky o classici, i mocassini sono le scarpe must have per inseguire le tendenze preppy di stagione

Da un po’ di tempo i mocassini si sono ripresi la scena tra le calzature must have della nostra scarpiera, ritagliandosi uno spazio ad ogni stagione tra le calzature più amate. Se nell’inverno appena trascorso li abbiamo visti abbinati ai modelli di pantaloni più disparati, dai jeans ad eleganti pantapalazzo, ora che dalla primavera all’estate si iniziano a scoprire le gambe, i mocassini reclamano le gonne e dettano nuove tendenze. Le combinazioni sono infinite: mocassini chunky, classici o con il tacco da abbinare a gonne lunghe, mini o midi: le passerelle di Prada, Miu Miu, Tod’s, sono state una costante ispirazione di look college style e preppy che possiamo replicare ed iniziare ad indossare subito.

Mocassini classici + gonna midi o minigonna: i look di Miu Miu e Prada

A riportare in auge il college style stravolgendone il dress code formale universalmente noto è stata la passerella di Miu Miu, partendo dal mocassino classico in pelle con tacchetto e plateau. Gonne a pieghe, minigonne, e tubini, questa scarpa diventa protagonista assoluta confezionando un outfit che gioca tra bon e seduzione. Ma è solamente una delle strade possibili e perseguibili per abbinare i nostri mocassini.

Emerge infatti tutta la versatilità di questa scarpa che possiamo valorizzare con un paio di calzini, calze o indossandole anche a piede nudo in vista dell’estate. L’effetto con le calze è un po’ preppy e scolaresco, da glamourizzare accostando un it-bag e un completo: un outfit dal gusto borghese che anticipa uno dei look proposti per il prossimo inverno proprio da Miu Miu. Sulla passerella di Prada invece c’è una freschezza diversa, un look preppy e maturo che preferisce gonne dinamiche, midi, trasparenti, dalla doppia texture, abbinate a camice o maglioncini.

Mocassini con tacco e chunky: come abbinarli

Tra i mocassini trendy della primavera/estate 2023 oltre ai classici troviamo tra le tendenze anche il grande ritorno dei chunky, modello alto dalla suola seghettata in gomma, che ci permettono di donare ai nostro look un tocco grunge ancora più evidente se li accostiamo ad un outfit elegante. Se siete amanti dei contrasti con questo modello potrete divertirvi sperimentare e mixare più dress code.

Last but not least, l’ode al mocassino con il tacco è appannaggio della nuova collezione estiva Tod’s. Il brand da sempre affezionato al mocassino basso e in camoscio, una lofer che elogia la comodità, rivoluziona e aggiorna il modello ad un upgrade che aggiunge un prezioso morsetto ma soprattutto il tacco. Un po’ mocassino, un po’ décolleté, questa versione è perfetta da indossare su gonne lunghe e abiti per definire uno stile glam e metropolitano.

Riproduzione riservata © 2023 - DG