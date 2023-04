In un tailleur si nascondono molteplici combinazioni: così giacca e pantaloni si mixano con altri must have secondo le tendenze di stagione

Il nostro guardaroba non sarebbe completo se al suo interno non avessimo riservato almeno un posto per il tailleur: dalla laurea ad una cerimonia, passando per un office look, la sua combo composta da giacca o blazer più pantalone è quel passaporto sicuro che ci salva ogni qual volta si preveda un’occasione speciale, elegante o formale alle porte. E se il dubbio che talvolta ci assale è come indossarlo per sdrammatizzarne l’eleganza e non correre il rischio di lasciarlo nell’armadio, abbiamo la soluzione: mixare i suoi elementi con il resto del guardaroba. I look che ne potranno uscire saranno davvero sorprendenti…provare per credere!

Tendenze primavera 2023: spezzare il tailleur, giacca + British pants

Amante dei tailleur e dei blazer è Kate Middleton. La duchessa è una costante ispirazione non solo nel vademecum di come riciclare i pezzi chiave del proprio guardaroba ma anche nel mostrarci come rivisitare il tailleur, anche in una nuance non semplice come il bianco. Kate infatti gioca con i colori basic e abbina alla giacca bianca un british pants nero ed un paio di décolleté: l’effetto è chic ma meno formale di un completo total white.

