Da stringere al braccio, da portare al polso o a mano: sono le tendenze delle borse in voga per questa stagione, anche ad un piccolo prezzo

Le it-bag sono il sogno, spesso proibito, di tutte noi: ciascuna è la piena espressione del nostro stile, del nostro gusto, un termometro che misura la nostra fashion attitude. Conoscerle, curiosare tra le loro forme, texture e tendenze – anche se non possiamo permettercele – significa intuire verso che direzione si muove il design delle borse più ricercate e cool del momento, lasciarsi ispirare e scegliere modelli simili a low budget. E la buona notizia è che di borse tra cui scegliere per questa primavera ce ne sono e a meno di 50 euro.

Borse primavera 2023: i modelli smart and cheap da giorno

La nuova tendenza per donne in carriera e indaffarate è quella di portare più di una borsa con sé, magari perché usciamo la mattina e torniamo la sera, senza dimenticare di dedicare un’oretta all’allenamento in palestra. Così abbiamo bisogno della office bag e magari di una bag utility dove concentrare gli essenziali che scorrazzando da un impegno all’altro abbiamo bisogno di tenere sotto mano: acqua, smartphone e portafogli nella maggior parte dei casi che entrano magnificamente nella Drawstring Bag di Uniqlo al piccolo prezzo di circa 35 euro.

Una bucket bag praticissima che possiamo riutilizzare anche per i viaggi che ci attendono, colorata e dal doppio scompartimento. E per le amanti dello zainetto, Carpisa propone al costo di 40 euro un modello in pelle nei colori più trendy di stagione, fucsia, nero, bianco e cuoio, per accontentare le minimal chic e le amanti dei colori effervescenti.

Meno sportive e più chic? La proposta casual chic arriva da Mango che con le sue shopper a secchiello in tessuto combinato o in juta, se già volete portarvi avanti per le calde giornate estive, ci regala già qualche fantasia verso le vacanze che verranno e la leggerezza delle giornate estive. Il prezzo è di 40 euro.

Pochette, minibag, handbag: i modelli da sera ad un prezzo piccolo

Leggere, spensierate, le borse da sera esprimono la nostra voglia di staccare, svagare, tra un nuovo piatto da provare, un incontro galante o una serata in discoteca per divertirsi con la compagnia o le amiche di sempre. Preziose, trendy, piccole, magari da portare al polso, da abbracciare come abbiamo visto fare in passerella con le maxi pochette, perché loro nel nostro antro bag primavera edition non possono mancare. Tanti i modelli che potete trovare su Zalando a meno di 50 euro.

– Se siete amanti delle mini bag in stile Jacquemus, su Shein sono tantissimi i modelli tra cui poter scegliere, perfette anche come piccole borse a tracolla da abbinare ad una borsa più grande o ad uno zaino da viaggio.

– E per le amanti del denim, la texture più trendy del 2023 impossibile resistere ai modelli proposti da Zara: bauletti, mini bag da portare sotto braccio o piccoli sacchetti impreziositi di strass e perline, modelli che sanno già di guardaroba estivo. Le trovate online e negli store in una fascia prezzo che va dai 25 ai 50 euro.

