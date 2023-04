Anche le unghie fanno la propria parte nei nostri look di primavera e tra le tendenze esplode la cloud nails.

Mettono di buon umore solo a vederle: le cloud nails sono la nuova ed ulteriore tendenza dei trend manicure della stagione, perché su una cosa siamo certe, le unghie non ci stanno più a dare poco nell’occhio ma piuttosto si adeguano al guardaroba primaverile valorizzando ulteriormente i nostri outfit. Le celeb come sempre offrono gli spunti e così al ricco album delle manicure più cool di stagione – unghie perlate, nude e lucide – si aggiunge anche questa manicure dai colori pastello e divertente. Le appassionate ameranno dilettarsi a farla a casa ma se il tempo vi manca, iniziate a spulciare su Instagram quale fantasia far riprodurre alla vostra estetista, perché in circolazione se ne vede più di una tipologia!

Tendenza manicure primavera 2023: le unghie si dipingono di nuvole sui social

Sognatrici, romantiche, cuties, le cloud nails parlano proprio a voi. Esplose su Tik Tok, si sono guadagnate sul social dei trend ben 39,8 milioni di visualizzazioni e su Instagram, nell’attesa che catturino l’attenzione di Chiara Ferragni, ad offrine un piccolo tutorial è stato Tom Bachik, esperto consulente delle manicure delle celeb.

La versione proposta dal manicurista è essenziale, minimal e nude, cavalca il nails trend delle celeb che per questa stagione sembrano amare unghie molto lunghe ma dai colori naturali che vanno dal beige a rosa o al massimo nuance basic come il bianco. Inserendo però l’#cloudnails, l’ispirazione è stata solo un punto di partenza per dare vita a cieli a dimensione d’unghi colorati e nuvole che si poggiano sulle nostre dita come piccoli capolavori, da personalizzare anche con strass e creando anche manicure multicolor.

Cloud nails e non solo: minimal o super colorate, come si realizzano

Il punto di partenza delle cloud nails naturalmente è il cielo: rosa, celeste, azzurro, lilla, sappiamo bene quante sono le meravigliose sfumature che il cielo ci sa regalare in primavera, ecco perché sulla base ovvero sullo smalto di partenza potete sbizzarrirvi e anche osare, magari scegliendo più di un colore sulle vostre unghie. Su Instagram spopola ad esempio una cloud nail multicolor.

Con un pennellino e dello smalto bianco sarà molto semplice realizzare le nuvole, ecco perché potete anche provare a cimentarvi a casa. Se volete inseguire la tendenza ma non amate manicure elaborate o appariscenti, uno smalto beige, rosato o nude sarà perfetto, l’importante è che prestiate molto attenzione ad enfatizzare il bianco delle nuvole, meglio se quello che utilizzate per il french, più deciso di un bianco latte soft.

Curiosando su Instagram la tendenza è stata anche estesa a stelle e luna: un’idea manicure che possiamo riservarci anche per l’estate, in onore dei meravigliosi cieli stellati che non vediamo l’ora colorino le nostre serate estive in compagnia.

