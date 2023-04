Un outfit casual un po’ chic e un po’ sbarazzino? Ce l’abbiamo! Basta indossare una camicia in stile maschile da abbinare al parka, il key look dalle passerelle

Avete presente quelle giornate in cui desiderate indossare pochi capi essenziali, quasi aveste preso dall’armadio la prima cosa che capita? A questa pigrizia primaverile rispondono le passerelle con un outfit che riscopre la bellezza di due must have da sempre: la camicia maschile, morbida, over, accogliente e il parka, quello leggero, magari anche impermeabile, perfetto per le giornate uggiose o ventilate e baciate dal sole. Cosa abbinare? Pantaloni, shorts, minigonne, a voi la scelta: lasciatevi ispirare dai mix and match dei brand e da un mood bohémien che anticipa la leggerezza dell’estate.

Outfit primavera/estate 2023: camicia maschile e parka, i due must have di stagione da mixare

La camicia over, morbida, maschile, a righe o a quadri è tornata anche in questa stagione primaverile: l’abbiamo vista abbinata alla canotta bianca sulle passerelle di Bottega Veneta, che ci propone di indossarla come alternativa al capospalla a primavera inoltrata, in un dress code casual e disimpegnato dal sapore grunge.

In passerella da Altuzarra invece, la college mania si reinventa abbinando la camicia maschile rigorosamente sbottonata ad un cardigan morbido, che possiamo finalmente indossare senza dolcevita, insieme ad una minigonna. La scelta delle sneakers, meglio se dal colore sgargiante per apportare la nota di colore necessaria alla stagione, dona praticità e appeal sportivo al look depurandolo di ogni vezzosità.

Come abbinare il parka e la camicia maschile

La parka primaverile rispetto a quella invernale è leggerissima, impermeabile così da avere con noi un capospalla ad hoc in caso di pioggia: per abbinarla alla camicia maschile meglio ancora se la indossiamo aperta così da creare un piacevole effetto layering. Beige, fucsia, celeste, data la stagione osiamo con colori vivaci pastello, creando un armonioso contrasto con una camicia bianca o celeste, lunga, da indossare con una minigonna.

I modelli a righe sono senza dubbio i più trendy, le troviamo facilmente anche nelle collezioni di Zara, H&M e Bershka: sono camicie che tendenzialmente nascono già over ma a seconda dell’effetto che vogliamo ottenere possiamo scegliere la taglia più adatta a noi. I modelli più lunghi possono diventare anche degli abitini da stringere in vita con una cintura.

