Tra le tendenze della primavera/estate 2023 che fanno impazzire celeb e influencer c’è la combo vestiti+pantaloni: ed è subito nostalgia anni 2000

Si chiama dress over pants ovvero abito su pantaloni, la più nostalgica tra le tendenze Y2K che continuano a nutrire le collezioni della primavera/estate 2023. Una di quelle combo che possono incantare o far storcere il naso a qualcuno, anche se nella versione riveduta e corretta delle tendenze anni 2000 ai giorni nostri, questo accostamento potrebbe sorprendervi in maniera positiva: la visione meno sportiva ma più sofisticata arrivata infatti proprio dalle celeb che rivisitano questa combo persino in occasioni di eventi. Dalle passerelle alla strada, ecco come possiamo fare questa tendenza tutta nostra.

Tendenze primavera/estate 2023: dress over pants, i look inspo sulle passerelle

Nella stagione in cui vestirsi a strati non solo è utile ma fa anche coolness, il dress over pants è il mix and match più divertente con cui giocare nell’ingannare l’attesa dell’estate, quando avremo voglia di scoprire le gambe. Dal gusto un po’ orientale ed eccentrico, questo accostamento l’abbiamo visto non di rado sulle passerelle di Armani, che lo ha sempre prediletto in monocolore, scegliendo abiti canotta e pantaloni morbidi dalle texture leggerissime.

– Sulla passerella di Blumarine, la tendenza diventa un’occasione di vera e propria sperimentazione fino all’eccesso, declinata in un altro trend, quello del denim: qui il gioco di layering mixa una lunga camicia di jeans, pantaloni velati see through celesti e minigonna in denim.

– Sulla passerella di Calcaterra invece la tendenza si declina in un gioco di texture e lunghezze, coinvolgendo non solo i pants ma anche gonne lunghe e abiti bustier asimmetrici: combo che saranno anche tra le tendenze must have del prossimo autunno/inverno 2023.

Dress over pants: come mixare abiti, pantaloni e magari anche gonne

La tendenza dei dress over pants coinvolge come abbiamo visto sulle passerelle non solo i pantaloni da indossare sotto gli abiti ma anche le gonne, sia lunghe che corte. I look che possiamo ottenere non virano solo verso il casual ma anche verso il glam come ci hanno mostrato Cate Blanchett e Zendaya che hanno rivisitato la tendenza in un allure bon ton.

– Una camicia lunga o un abito chemisier infatti, abbinata su un pantalone di jeans o o un pantalone nero, insieme agli immancabili stivaletti che si confermano essere le calzature più indossate questo look, ci permettono di donare un tocco chic perfetto da declinare in outfit da giorno o da sera. E se cercate un dress over pants da indossare in occasione di un evento speciale, puntate su abiti e pantaloni in seta a cui abbinare un paio di sandali o décolléte.

– Non sempre però tinta unita, giocate anche sui contrasti: bianco e nero, arancio e giallo, osando persino anche con tre colori per inseguire un look multicolor con nuance complementare. Il jeans naturalmente anche in questo ultimo caso resta sempre una certezza, permettendovi di realizzare look perfetti da ufficio ma anche per feste o contesti formali.

