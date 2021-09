Più di una pochette, un altoparlante per animare le serate in compagnia: un po’ street, un po’ chic è la borsa speaker Louis Vuitton.

Più la si guarda e più non ci si crede: un gioiellino, una bag innovativa e già destinata a diventare un cult: si chiama Horizon Light Up Speaker, la nuova borsa Louis Vuitton così incredibile da credere e da vedere che a leggere della sua esistenza sembrava quasi fosse uno scherzo.

Eppure se andate sul sito di Louis Vuitton e se su Google aggiungete anche speaker alla vostra ricerca, ecco che approderete sul sito della maison francese dove un video vi mostrerà quella che non è solo una borsa, raffinatissima ma che sa anche di street style chic: stiamo parlando di un altoparlante da portare come una borsa e dal quale ascoltare la nostra musica del cuore.

Borsa Louis Vuitton 2021: una pochette che si evolve in altoparlante

Horizon Light Up è a tutti gli effetti uno speaker che si porta come una pochette, con una cinghia da avvolgere intorno al braccio, un po’ come se fosse anche un bracciale inseguendo le ultime tendenze 2021 degli accessori dalle passerelle. Proprio la possibilità di poterlo portare ovunque si collega alla rappresentazione dello spirito di viaggia tanto caro alla maison: sempre e ovunque, che sia un abito, un accessorio e per l’appunto una borsa.

Ma ciò che colpisce ancora di più è la sua forma, ispirata alla borsa Toupie, e che ricorda per ironia e per caso quella di un altoparlante che diventa una bag pret a porter, firmando una forma unica nel mercato dell’audio quanto in quello della pelletteria.

E poi naturalmente c’è il design: uno spettacolo touch di luci multicolor su una base di metallo e un design in pelle che richiama la tradizionale eleganza del marchio, espressa dagli emblematici monogrammi della casa francese, tra fiori e lettere. Un compagno di viaggio ideale e di stile che fa gola, non c’è che dire.

Quanto costa la borsa speaker di Louis Vuitton e dove acquistarla

La borsa speaker Louis Vuitton è un accessorio da sogno, innovativo e dal design finemente ricercato, e per chi è disposto ad investire non è un miraggio: sul sito infatti questa preziosa audio pochette è acquistabile, al prezzo di 2.450 euro, un prezzo che non si discosta tanto dal costo di una borsa Louis Vuitton.

Una pochette hi-tech in cui il concetto di altoparlante e di borsa si incontrano: se la nostra borsa custodisce l’essenziale della nostra giornata o serata, questa bag-altoparlante di Vuitton ha il compito prezioso di raccogliere ed emettere un’altra essenzialità della nostra vita, la musica e le nostre canzoni del cuore.

Fonte foto di copertina:

https://it.louisvuitton.com/ita-it/prodotti/speaker-horizon-light-up-louis-vuitton-nvprod2900129v