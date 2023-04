La Superga si conferma must have anche nella primavera/estate 2023: dall’Alpina alla 2750, passando per la 2631, difficile resistere alla sneakers italiana per eccellenza

Lo scorso anno ci siamo perdutamente innamorate delle Superga Alpina e la loro suola in gomma a carrarmato colorata o basic, che hanno conquistato il cuore anche di Chiara Ferragni, quest’anno siamo pronte a tuffarci nell’intero heritage Superga, riscoprendo lo stile casual chic di questa sneakers all’italiana che porta magnificamente i suoi 100 anni. Dopo Emrata lo scorso anno, le due nuove ambassador Superga sono Levante e la modella e attrice francese Tina Kunakey che interpretano e suggeriscono con dress code e stili differenti come indossare i modelli iconici del brand.

Superga Alpina High e 2750: il preppy style by Levante

La moda college o preppy è ormai la cifra stilistica costante di questa primavera/estate 2023: gonna a pieghe, golfini, maglioncini, camicie, cinture, sono gli essenziali di un dress code che gioca tra sottile seduzione e rigore. Un po’ bad e un po’ good girl, Levante indossa la Superga Alpina High platfom nel suo stile bon ton chic, reinterpretando il college style e il bon ton secondo il suo stile, da sempre attento a scardinare un dress code classico e rigoroso.

La semplicità di Levante, la purezza dei sentimenti e delle emozioni che racconta nelle sue canzoni si sposano armoniosamente con la leggerezza e il minimal chic Superga, che di anni ne ha tanti ma la sua vocazione contemporanea le permette di inserirsi perfettamente nelle tendenze di stagione. Sdrammatizza così un lungo cappotto over e uno slip dress, vivacizza un look formale ed evergreen. Dalle gonne lunghe alle mini, dai pantaloni da risvoltare agli shorts, l’Alpina High è quell’investimento di stagione senza tempo che si indossa fino all’autunno.

Tina Kunakey x Superga: lo street chic dei modelli iconici

Ambassador globale del brand italiano, modella e attrice francese, Tina Kunakey è l’interprete perfetta per raccontare lo stile street chic Superga, in perfetta armonia tra i desideri delle Millennial e della Gen Z, che in questa stagione strizzano l’occhio anche al minimal chic. Stile disinvolto, essenziale, Tina rispolvera la natura prima delle Superga – che nascevano come scarpe da Tennis – ma in chiave street: felpa e ciclista, look super comfy per la primavera.

Ma questa scarpa nel suo modello più classico, la 2750 si abbina anche ad abiti lunghi in maglia, tute chemisier, ai meravigliosi abiti e pantaloni in denim, texture a cui quest’anno non c’è brand che non renda omaggio secondo il proprio dress code. Anche la 2631, modello platform viene interpretato dalla modella francese che indossa uno dei look cult della stagione dal sapore retrò ma fortemente contemporaneo: pantapalazzo e t-shirt bianca, in onore delle 90’s vibes.

Riproduzione riservata © 2023 - DG