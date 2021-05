Modello a stivaletto, che ha conquistato per stile e sostenibilità Made in Italy anche Hailey Bieber, le Superga Alpina sono le sneakers di tela da avere assolutamente.

Quando dici Superga subito il pensiero va alla qualità e la classe di un brand Made in Italy che esattamente come un capo o tessuto evergreen non conosce tempo, e possiamo aggiungere anche stagione: perfette in autunno quanto in inverno, in primavera come in estate, l’ultimo modello a stivaletto Superga Alpina, ci ha fatto innamorare ancora di più delle sneakers, scarpe che ormai vanno ben oltre il mood sportivo.

E la regina dello street style Hailey Bieber, divenuta ambassador globale ufficiale di Superga, lo sa benissimo, con un sodalizio che non nasce assolutamente per caso ma per vocazione. E prima ancora di lei, non dimentichiamo che le Superga nella loro versione classica e oggi anche dal sapore vintage, conquistarono già Lady D.

Hailey Bieber in Superga Alpina e non solo: ecco come la sneaker di tela diventa street casual e sostenibile

Alpina è il modello Superga alto che arriva fino alla caviglia, e non a caso il suo motto è back to the boots, nato negli anni ’50 ma riveduto e corretto alla luce della contemporaneità. Un design è decisamente casual, un mix sporty chic che non poteva vedere se non in Hailey Bieber l’interprete perfetta.

Il modello che ha scelto Hailey, celebre per i suoi urban outfit che potete scoprire sul suo account Instagram, è la Superga Alpina in suola platform, un modello trendy in bianco, che per la sua essenzialità può essere facilmente abbinato con un look sportivo ma anche con un vestitino casual.

A legare però la modella e moglie di Justin Bieber alle Superga è anche la loro sostenibilità, essendo lei da sempre impegnata in cause ambientali. Le note scarpe italiane infatti sono da sempre realizzate in cotone, gomma naturale e alluminio, senza fare alcun uso di plastica. Ad oggi infatti il brand è simbolo di positività per il pianeta e ha da poco realizzato anche una linea esclusivamente di prodotti organici.

Superga: le sneakers alte in suola chunky, nappa e platform

Sul sito Superga sono presenti i diversi modelli della linea Alpina. L’anno scorso a spopolare fu la suola chunky proposta nelle varianti colorate jelly gum, oppure semplicemente bianca o nera. Naturalmente viene riproposta anche quest’anno, arricchendo la rosa dei modelli tra cui scegliere.

In tela, in nappa o in suede, l’Alpina Superga è una scarpa super personalizzata che possiamo trovare sia con collo alto ma anche più bassa e slanciata in un modello che ricorda molto le scarpe modello parigine. E come preannunciato, la novità di quest’anno è la suola platform, quella scelta da Hailey Bieber per chi cerca uno stile ancora più raffinato e minimal.

E se vi foste sfuggito, sappiate che le Superga Alpina hanno conquistato anche Chiara Ferragni, che con la sua proposta di look è riuscita a dare un tocco super glam anche alla suola a carrarmato scegliendo l’ modello shiny gum, una suola dall’effetto brillante. Avete ancora dubbi su quali siano le sneakers perfette della primavera/estate 2021?

