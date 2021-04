Sono le sneakers evergreen che nonostante il trascorrere del tempo restano sempre giovani: le Superga, sportive e chic, piacevano tanto anche a Lady Diana.

Il potere delle scarpe non va sottovalutato. Terapeutiche quanto una giornata dedicata solo a noi stesse, capaci di dare al nostro look un aspetto sempre nuovo, ma anche di cambiare il nostro umore. O magari anche il mondo, come le Superga che indossò Lady Diana. Una lezione da prendere e portare a casa, e ne sono tante quelle che la principessa ancora oggi ci dona. Diana indossò infatti un modello classico, le Superga di tela blu con la suola bianca nel corso di una missione importante in Africa.

Le Superga: le sneakers Made in Italy amate da Lady Diana

Si dice che Lady Diana avesse almeno due paia di Superga, quelle in tela blu e bianche, due colori versatili ed eleganti. Le sneakers Made in Italy che negli anni ’90 lanciarono una vera e propria sneakers mania tra adulti e bambini, sono il must have dei look di Diana dopo il divorzio.

Un cambio radicale per Lady D, nella vita e nel look, con la voglia di lasciarsi il passato alle spalle e ricostruire la sua immagine. E le missioni umanitarie divennero il suo nuovo impegno, la sua rinascita al mondo come donna, sancita entrando in questa dimensione con un paio di scarpe sportive ma chic, che lasciavano alle spalle il look più impegnativo che richiedeva la vita da palazzo.

Come abbinare le Superga: dalle classiche all’ Alpina

Si chiama Iconica 2750 il modello classico ed iconico della Superga indossato da Lady Diana, che il marchio ha riproposto nuovamente con la nuova stagione nella nuance bianca.

Cambia leggermente la suola platform, disponibili online con i lacci o con la chiusura strappo, per un effetto molto vintage. Come abbinarle? Possiamo ispirarci proprio al look di Lady Diana, unendo tutti i must have del momento: jeans momfit, t-shirt bianca e blazer doppiopetto.

E se siete state stregate anche voi dall’Alpina, il nuovo modello targato Superga, alte e in suola chunky, osate e divertitevi ad indossarle anche con abiti midi e minigonne.