Quest’anno non solo abiti e t-shirt, ma anche i pantaloni diventano floreali, a partire dal denim. L’ispirazione arriva da Chiara Ferragni.

Nonostante le temperature giochino ancora a tirarci degli scherzi di fresco, è innegabile che l’aria di primavera si senta da un po’, con qualche fiore di pesco che si lascia intravedere qua e là. Perché allora quei colori leggeri e delicati non li indossiamo per sentirci più serene anche noi e vivere questa rinascita? E detto fatto i pantaloni floreali di Chiara Ferragni sono la risposta alla nostra domanda! L’influencer, da poco entrata anche nel CdA di Tod’s, ha presentato in occasione della Pasqua un key look da copiare, e anche acquistare magari, firmato Chiara Ferragni brand. E lo abbinato in maniera originale e ultra chic come solo lei sa fare.

Pantaloni floreali: il modello in denim targato Chiara Ferragni

Lei lo ha definito nel post su Instragram come My Easter look, per noi è il nostro spring look must have senza ombra di dubbio, perfetta sintesi della tendenza attuale della moda che ama mescolare dettagli e colori alla maniera vintage, ma aggiungendo sempre quel dettaglio inaspettato pop e moderno. Esattamente nel pieno stile Chiara Ferragni, che ha pensato ad un intero outfit floreale.

Occhio quindi al pantalone, un modello denim che ricorda i jeans anni ’80 per i suoi giochi di impunture a contrasto sulla vita alta, e che in apparenza sembra stretto ma si allarga gradualmente mettendone in risalto la comodità. Largo e pratico, ma aggiungiamo anche smart, dal momento che possiamo scegliere di indossarlo in piena lunghezza oppure risvoltato per mettere in mostra le scarpe.

E a proposito, ci saremmo forse aspettate un paio di sneakers, ma Chiara sceglie un paio di sandali lilla sempre della collezione Chiara Ferragni brand, creando un contrasto di colore che ricorda gli accostamenti vivaci dello stile anni ’80, ma riletto con un paio di scarpe ultra moderne. Il motto tra le righe è osare sempre, anche senza creare stacchi e scegliendo una giacca in denim floreale della stessa linea. Un look primavera/estate da appuntarsi!

Come abbinare i pantaloni in denim e pantapalazzo floreale

In denim o in cotone, è chiaro che il pantalone in fantasia floreale è must have del momento. Possiamo quindi copiare il look di Chiara, oppure a seconda dell’outfit di cui abbiamo bisogno possiamo creare delle variazioni: ad esempio per un look new romantic possiamo abbinare degli stivaletti bianchi, super trendy, o neri per un’allure rock.

Per un effetto più chic possiamo affidarci ad un paio di décollétes e di mules, meglio se alte: non sottovalutate in questo abbinamento i pantaloni floreali in versione pantapalazzo, potrebbero tornarvi molto utili anche per un perfetto outfit da cerimonia. Per i modelli in denim o in cotone elasticizzato, un paio di Converse, sapranno darvi quel giusto mix tra comodo e chic in filtro vintage.