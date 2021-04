Il blazer sta bene davvero con tutto, ma per un tocco chic e seducente, il trend di questa stagione lo abbina a body e top sottogiacca in stile lingerie.

Oversize, bicolor oppure classico, avvitato o anche cropped, il blazer è quella giacca di cui non possiamo fare più a meno e che finiamo per scegliere su qualsiasi outfit. Merito della sua vocazione versatile che gli permette di adattarsi ad ogni capo, anche a quello più sexy e chic come il body sottogiacca o un top lingerie.

Le tendenze della moda 2021 tra i capi da abbinare alle giacche hanno consacrato la camicia nelle sue molteplici trasformazioni, ma non sottovalutate i body sottogiacca e i top lingerie, perché sia in versione basic che ricercata, potrebbero tornarci molto utili per realizzare look originali e trendy.

Body sottogiacca eleganti e basic: un outfit chic e seducente

Partiamo dal body sottogiacca. Se quelli basic, essenziali e semplici sono perfetti per un look da ufficio, concentriamo la nostra attenzione su quelli lavorati, ricercati, impreziositi da dettagli che conquistano immediatamente la nostra attenzione. Per questa bella stagione regaliamoci qualcosa di particolare, magari anche scintillante, perché abbiamo bisogno di tornare a sentirci speciali e protagoniste.

Fonte foto: https://www.intimissimi.com/it/product/body_mezza_manica_in_modal_e_pizzo_pretty_flowers-BOD1294.html

E visto che siamo nel pieno della stagione dei fiori pronti a sbocciare, il body in pizzo ricamato e decorato con fiori di Intimissimi, ci sembra il body perfetto per un look essenziale ma con una raffinata attenzione al dettaglio, pronto per essere indossato come sottogiacca al blazer, in occasione di una giornata in pieno relax o alla sera, da abbinare ad un pantalone dritto ed elegante in occasione di una cerimonia o di un evento speciale.

I giochi di trasparenze sono da riservare esclusivamente ad outfit serali, e per scegliere un body che ci rappresenti a pieno valorizzando la nostra silhouette possiamo permetterci di osare. D’altronde il body nasce come capo lingerie, e i modelli in pizzo nero non conoscono momento migliore per essere indossati se non alla sera: i modelli che possiamo indossare come sottogiacca sono una versione rivisitata e più daily di questi modelli. Ne sono un esempio i body di Balmain, anche in cut out.

Ancora più casual, dal tessuto in cotone o in microfibra sono i modelli basic, sia nei colori classici come nero e bianco, ma anche in versione colorata, che ci permette di spaziare e giocare con gli abbinamenti: Golden Lady ha realizzato una linea dedicata proprio ai body sottogiacca.

Top lingerie sotto il blazer, l’alternativa al body

Se siete di quelle che con i body non vanno d’accordo – sono pratici per alcune di noi ma insopportabili per qualcun’altra, il top lingerie sarà il capo che vi salverà la vita, così da poter inseguire questa tendenza lingerie senza troppo stress. E anche in questo caso i modelli colorati rispondono proprio all’esigenza di dare ad un tailleur un tocco più originale e meno classico, che è quello che possiamo sempre ottenere abbinando una camicia.

I modelli più trendy sono quelli che oltre ad un décolléte dalla media scollatura, a cuore oppure a scollo morbido, prediligono colori pastellati come azzurro, rosa, lilla, perfetti per essere indossati in ufficio ma anche per un semplice aperitivo in compagnia.