Gucci e Farfect hanno svelato una collaborazione creativa che durerà un anno, proponendo in quattro parti una collezione che guarda al futuro.

In un momento così delicato, dove la nostra vita fatica a riprendere la dimensione della normalità, la moda ci invita a sognare degli scenari futuri migliori, partendo dal rispetto dell’ambiente e sviluppando un’ottica sostenibile. Gucci x Farfetch è una capsule speciale che durerà un anno, che sarà presentata in quattro momenti, e che si muove proprio nella direzione di un dialogo tra moda e ambiente.

Un concetto che viene espresso ancora una volta, e Gucci insieme ad Alessandro Michele e le sue intuizioni ne sono specialisti, con un linguaggio giovane, dove è l’immagine a parlare, attraverso colori, gesti e capi che si modellano al servizio di un sogno, che può diventare un’idea e poi un progetto.

Gucci x Farfetch: una collaborazione annuale che parte dalla collezione Off The Grid

Ad ispirare la collaborazione di Gucci x Farfetch è stata la collezione Off The Grid dello stesso Gucci, una linea sostenibile che ha generato un vero e proprio co-lab dal nome di Imagined Futures, ovvero futuri scenari immaginari della nostra realtà, sognata, immaginata e interpretata da diversi designer.

Fonte foto: https://www.farfetch.com/it/shopping/women/gucci-vestito-gg-con-monogramma-item-16677546.aspx

Un lancio che è avvenuto contemporaneamente a quello del miglioramento dell’esperienza shopping online del cliente, che può visionare in anteprima i prodotti Gucci su modelli diversi, così da averne un’immagine prima dell’acquisto.

Abiti, borse, accessori, scarpe, sul sito di Farfetch non manca nulla all’appello di capi e prodotti personalizzati da icone, colori e dettagli che richiamano lo stile Gucci. Inconfondibile il monogramma che sigilla gran parte dei pezzi della collezione.

Ma Gucci x Farfetch vuole essere qualcosa di più di una capsule, ma un vero e proprio programma multi-esperienziale, che racchiude valori e concetti quali la sostenibilità, innovazione, comunità e servizi al cliente. Cambia così totalmente il concetto di collezione, che viene vissuta andando oltre la scelta del capo. Scegliere quel prodotto si trasforma così in una sorta di scelta del proprio lifestyle.

Imagined Futures incontra Gucci, gli scenari futuri sognati dai leader della moda e non solo

L’azienda inglese ha dichiarato che la co-lab Imagined Futures, divisa in quattro capitoli, parte da un primo scenario che raccoglie il meglio delle proposte lanciate da opinion leader della moda, della cultura e della sostenibilità immaginati come scenari artistici in forma collage, realizzati da Seana Gavin, artista del collage.

Così l’artista sudcoreano Novo immagina un villaggio armonioso, un paesino utopico circondato solo da campi verdi, mentre il musicista britannico Kam-BU sogna una città che mette al centro un’istruzione rivoluzionaria che prevede insegnamenti all’aperto.

L’idea alla base è di proporre una campagna di marketing diversa, innovativa, ed in piena linea con l’animo Gucci che ha fatto della piena espressione della creatività senza limiti, il suo marchio di fabbrica. La stessa collezione ispirata alla linea Off The Grid è sorprendente e innovativa, acquistabile sul sito Farfetch.

Fonte foto di copertina:

https://www.farfetch.com/it/shopping/women/gucci-giacca-con-cappuccio-gg-multicolor-item-16677588.aspx