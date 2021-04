Casa fa rima con comfort, leggerezza e negli ultimi tempi anche con smartworking: la collezione homewear di Mango accontenta proprio tutte.

Quando pensiamo alla casa forse la prima immagine che abbiamo in mente è un buon libro o una serie tv e un divano, anche se negli ultimi tempi la nostra percezione della casa con lo smart working ha cambiato un po’ i suoi connotati. Così la linea homewear di Mango si ispira proprio a queste esigenze.

Oggi la casa assume molteplici sfumature, e potremmo aver bisogno all’occorrenza o a seconda della giornata di un abbigliamento funzionale senza rinunciare ad un tocco glam.

Mango homewear 2021: la collezione Daydream

Come suggerisce la collezione l’idea è quella di rendere ogni nostra giornata a casa un daydream, ovvero una giornata ideale, fantastica, che si tratti di relax o anche di lavoro. Perché con il nostro abbigliamento preferito, anche la giornata di lavoro passa più in fretta.

Fonte foto: https://shop.mango.com/it/donna/pantaloni-slim/pantaloni-jogger-cotone-sostenibile_87095692.html

La collezione comprende tute composte da felpe e pantaloni jogger dalle nuance delicate, pantaloni sportivi e abiti salopette super comodi perfetti anche per un call.

E se avete voglia di creare da voi un look personale e comfy a prova di home life, non mancano magliette basic a manica lunga da abbinare a shorts misto cotone, ma anche a cardigan e pullover, super alleati di chi passa tante ore al computer.

Fonte foto: https://shop.mango.com/it/donna/pigiami/maglietta-pigiama-cotone-messaggio_87040158.html

Altra particolarità di questa collezione è il suo mix and match, tra abbigliamento da casa e collezione underwear: c’è infatti una linea pigiami, che possiamo mescolare con quella homewear per creare look sempre diversi, anche per la notte.

Pigiami Mango 2021: i modelli mix and match

I pigiami sono modelli primavera/estate, li troviamo quindi in versione sia lunga che corta, e sono così versatili, allegri e vivaci che potrete divertirvi ad indossarli per la notte, ma magari abbinarli in seguito anche ad un look che riservate alla casa.

Fonte foto: https://shop.mango.com/it/donna/pigiami/camicia-pigiama-satinata_87050559.html

I completi chemisier in satin sono senza dubbio i pezzi forti della collezione, nelle nuance blu e rosa, colori rilassanti che nella bella stagione ci trasmettono calma e relax. La collezione spazia tra modelli a tinta unita con dettagli colorati e quelli con stampe, con pois e quadri, super trend di stagione.

Glam e comodità si uniscono dando vita a pigiami che rispettano anche l’ambiente, realizzati con fibre e con processi produttivi sostenibili.