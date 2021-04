Una giacca che ritorna ad ogni stagione e che possiamo valorizzare per creare look sempre diversi: il blazer con la cintura è la tendenza che ci ispira Letizia Ortiz.

Dire di no alla giacca oversize più trendy del momento è impossibile, così come difficile è non averne almeno una già nell’armadio. Da indossare aperto o abbottonato, tanto da farlo diventare anche un vestito se lungo, il blazer si indossa anche con la cintura. A lanciare l’ispirazione, con annesso look da copiare assolutamente, è la royal lady di Spagna Letizia Ortiz, tra le più eleganti del jet set reale e che non rinuncia con la bella stagione ad un tocco di sensualità.

Il blazer con cintura: l’outfit di Letizia Ortiz

In occasione del suo secondo giorno in Andorra, durante il quale ha fatto visita alla scuola María Moline insieme a Re Filippo VI, Letizia Ortiz è riuscita a mixare con alcuni capi chiave un look formale ma sbarazzino, partendo dal must have di questa primavera, il blazer.

Non è la prima volta che la Regina di Spagna indossa il blazer, ma questa volta l’ha proposto in un nuovo abbinamento che potrebbe diventare un perfetto key look da ufficio o per eventi formali importanti come una laurea.

Il modello scelto da Letizia è un blazer con stampa Principe di Galles, a cui ha abbinato un top in pizzo nero: un capo sensuale, rubato dai must have della lingerie, ma che ha indossato con una sobria eleganza lasciandolo leggermente intravedere dallo scollo della giacca.

Ma il tocco speciale a cui possiamo ispirarci è la scelta di stringere il blazer con una cintura, valorizzando così silhouette e fianchi: un look rigoroso, composto, ma molto femminile.

Come abbinare il blazer con cintura in vita

Come possiamo completare il nostro outfit partendo dal blazer indossato con la cintura? Possiamo seguire il suggerimento di Letizia, ed optare per delle scarpe basse, come dei mocassini o delle mules nere o grigio scuro, e un pantalone skinny nero.

Oppure, se il nostro blazer è molto lungo e vogliamo rendere questo look meno sobrio e più accattivante, possiamo indossare un paio di calze e indossarlo come un vestito. Con un paio di stivali, il vostro look sarà pratico e sexy allo stesso tempo: un blazer dress realizzato da voi!