Pronte a personalizzare i vostri outfit seguendo le tendenze del momento? Quest’anno ci sono un po’ di must-have primavera/estate 2021 che non possono mancare nel nostro armadio perfetto da bella stagione.

La primavera/estate 2021 si preannuncia decisamente più leggera di quella scorsa, e no, non parliamo di tessuti ma soprattutto di mood. E quest’aria di leggerezza da musica leggerissima, che gli stilisti avevano provato già ad immaginare, inizia a prendere forma individuando i must have della primavera/estate 2021.

Il denim resta un re incontrastato, ma dovrà vedersela con le tendenze multicolor, che dallo scorso anno si confermano più che mai ciò di cui abbiamo più bisogno: colore e nient’altro che colore. Occhio certo a non farvi mancare capi basic in nero e bianco senza sottovalutare il grigio, ma sappiate che dai capi agli accessori sono i mix and match di colore a rappresentare al meglio il nostro desiderio di ritrovare la spensieratezza.

Outfit must have primavera/estate 2021: abitini boho, maglie multicolor e denim

Spensieratezza fa rima con boho style, che quest’anno vediamo esprimersi al massimo puntando su abiti leggeri: fiori, a tinta unita, stampe esotiche, con maniche a palloncino o dolcemente svasati, i vestitini da indossare con texani o sneakers sembrano prendersi la rivincita della comodità. Si indossano al volo, magari con una minibag per una passeggiata post lavoro o un felice aperitivo in compagnia. E se volete, valorizzate i fianchi con un cinturone.

– Con il fascino e il ritorno degli anni ’70 sulle passerelle, con gli arcobaleni che nello scorso anno sono diventati simbolo di attesa, speranza e rinascita, il multicolor con lo spopolare della tendenza tie-dye ha invaso blazer, pantaloni, maglie, e persino scarpe. Dai colori più accesi a quelli pastello, il messaggio è chiaro: non volete avere almeno un capo multicolor nell’armadio?

Shorts, giubbini di jeans, pantaloni dai modelli più svariati, il denim è puro evergreen, pronto ad abbinarsi con tutto e su tutto, e se volete però un consiglio puntate sui jeans strappati, che quest’anno hanno rubato la scena silenziosamente tra vintage e contemporaneo, conquistando anche le influencer.

Accessori must have 2021: scarpe comode e borse ultra chic

Vestito o jeans, maglia e pantaloni, camicia o minigonna, per un look 2021 di tendenza non possiamo dimenticare gli accessori, e sappiamo bene quanto scarpe e borse possano fare la differenza.

– Sneakers, il pole position, soprattutto bianche perché versatili, stivaletti traforati in modello texano, e sandali bassi: modelli che desiderano essere trendy ma privilegiando la comodità.

– Le bag, sopratutto le mini, quest’anno vogliono essere un colpo d’occhio. Divertitevi a scegliere modelli anche preziosi, raffinati, da abbinare ad un look sportivo a cui donare un’allure chic ed ultra femminile. Il mix and match piace non solo tra i tessuti ma anche mescolando stili diversi. La borsa a tracolla è sicuramente la più amata: pratica e da indossare al volo, perfetta espressione della nostra necessità comfy ma sempre e comunque assolutamente trendy.