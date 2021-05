Piccole, preziose, da indossare alla cintura o da portare anche come collane o persino bracciali, sono le mini bag della primavera/estate 2021 da portare sempre con noi come amuleto.

Ricordate quando Noemi cantava La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro? E in effetti per tutte noi è così, sempre con borse grandi e capienti in giro per il mondo, così large che spesso non riusciamo neppure a trovare quello di cui abbiamo bisogno. E se invece rubando le tendenze minimal, riscoprissimo il potere di una mini bag pensata per l’essenziale?

L’invito degli stilisti sulle passerelle estive è stato proprio questo: puntare su borse piccole pronte ad essere sempre un nostro complemento, ma per trasformarsi in amuleti preziosi piccolissimi, una sorta di bijoux per impreziosire il nostro look e per portare con noi solo quello di cui abbiamo davvero bisogno. Delle bag pret a porter da riservare a momenti in cui abbiamo bisogno solo di (s)vagare per la città.

Mini bag Prada, Chanel, Gucci: le ispirazioni dalle nuove collezioni 2021

Il motto delle mini bag d’alta moda è back to basic, forse perché quando usciamo semplicemente per una passeggiata o per un aperitivo in compagnia non c’è bisogno di portarci dietro troppe cose, soprattutto nel weekend. Così ecco la provocazione di Prada, che pensa ad un super mini bag solamente per gli auricolari, da allacciare ad un’altra borsa come portachiavi.

– Mini ma non troppo, abbastanza da poterla indossare come una collana lunga, così Chanel trasforma modelli raffinati e preziosi in borsa a tracolla che si possono portare su un look casual e disinvolto. Un nuovo modo di intendere le bag pret a porter, ma soprattutto di indossarle.

– Non poteva non rispondere all’appello anche Gucci, che propone un compromesso: la praticità della borsa da spalla che si trasforma in un borsalino hobo style quasi ascellare, proposto nella sua stampa con logo iconica, impreziosita dal logo stilizzato in dettaglio. Un gioiellino la cui forma ricorda un po’ quella di un marsupio.

Borse primavera/estate 2021: come portare le mignon bag e quando indossarle

Le mini bag in realtà potremmo abbinarle anche ad una borsa più grande: per molte di noi infatti le giornate sono intense e piene, e chi non ha il tempo di fare un cambio outfit post lavoro è costretta a portare una borsa più capiente. In quel caso potremmo scegliere una mini bag a tracolla, facilmente portatile, in cui mettere accessori indispensabili come cellulare, carta di credito o qualcosa di piccolo da portare con noi.

Per l’outfit del weekend invece, approfittiamo di qualche giorno in relax per ispirarci al meglio delle tendenze moda e scegliere anche mini bag più particolari, per esempio quelle da poter attaccare alla cintura o semplicemente da portare a mano come un bauletto, per un look glam ed elegante. L’idea è quella di indossare le mini bag, proprio perché piccole, in maniera originale, ad esempio trasformando una mini bag con una tracolla non troppo lunga da avvolgere intorno al braccio, come fosse un bracciale.