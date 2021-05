Colorate, allegre e originali, le Converse accolgono le tele di Keith Haring sulle iconiche sneakers di tela, e diventano ancora più pop.

Immaginare un look primaverile ed estivo senza un paio di sneakers è a dir poco impossibile, soprattutto se le scarpe in questione sono le Converse, che in questo 2021 incontrano le tele di Keith Haring, artista pop da sempre vicino agli oppressi e non solo, un animo progressista che ha parlando a tutti ha insegnato quanto la creatività potesse diventare un’arma per cambiare il mondo.

E creatività fa certamente rima con Converse, che ha sempre dato alle sue sneakers un tocco originale, collaborando con designer e artisti sempre diversi, dando la possibilità a ciascuno di loro di immaginare, sognare e realizzare la propria Converse condividendola con gli altri. E da qualche mese, persino agli utenti è data la possibilità online di personalizzare al massimo la propria Converse del cuore.

Le Converse x Keith Haring sono un inno all’arte e alla creatività

Le immaginiamo sposarsi magnificamente con i jeans, ma anche con mini gonne ed abiti sportivi, riconoscibili al primo sguardo non solo perché al piede indossiamo una scarpa casual iconica, ma perché ad appassionati d’arte e non, salteranno subito all’occhio gli omini dai tratti colorati che hanno reso celebre Keith Haring, e che invadono la tela di diversi modelli Converse, tra cui anche la Pro Leather.

Nessuno è riuscito ad essere più pop di Haring, condividendo attraverso la sua arte valori ed idee universali, uno spirito umano e artistico il suo che ha sempre creduto fortemente nell’atto creativo, anche dopo aver ricevuto la diagnosi di AIDS. Ha risposto alla malattia dando vita alla Keith Haring Foundation, nata nel 1989, fornendo immagini e finanziamenti che sostenessero le organizzazioni contro l’AIDS.

La creatività e la necessità di esprimersi sono i valori che lo hanno guidato per tutto il corso della sua vita: la stessa lezione che in questo periodo ciascuno di noi ha dovuto apprendere, facendo i conti con le difficoltà, spingendosi a reinventarsi, scoprendo quanto la creatività può rivelarsi una risorsa preziosa. E Converse ha deciso di omaggiarla scegliendo le opere di un artista che ne ha colto da sempre l’alto potenziale umano, facendo del power of creativity uno state of mind.

Chuck Taylor ’70 e le All Star: i modelli Converse con le tele di Keith Haring

Disponibili online sul sito Converse, i modelli disponibili di base sono oltre le già citate Pro Leather, il modello Chuck Taylor ’70 a stivaletto, le All Star Low Top e il modello più recente con suola chunky Run Star Hike. Variegatissimi i colori, che giocano con il bianco e il nero, con il bianco sporco e dettagli in rosso, anche ulteriormente personalizzabili e da poter abbinare anche a t-shirt e cappelli alla pescatore.

Non mancano anche stampe e fantasie più ricercate e dai colori sgargianti dai colori molto estivi come verde menta e giallo, ma ad essere privilegiata è una linea black and white basic e allo stesso tempo molto versatile. Un casual stravagante ma dall’accostamento di nuance molto elegante.

