C’è bisogno di denim più che mai in questa stagione, e anche in questa primavera 2021 il jeans è il pantalone che fa più tendenza.

Nulla di ciò che indossa Chiara Ferragni sfugge ai nostri occhi, e in fin dei conti lei sa benissimo come non passare inosservata, come quando ha postato la foto dei jeans tendenza della primavera 2021. Inaspettatamente Chiara nella miriade di modelli in denim tra cui spesso non sappiamo quale scegliere, ci ha suggerito quello che può essere la perfetta sintesi tra chi cerca un denim vintage, rock e glam.

Perfetto da indossare in questo periodo, l’influencer, come spesso ci ha abituato, ci ha mostrato anche qualche abbinamento da copiare, da indossare in primavera e da non disdegnare per le prossime serate estive, con un tocco less is more.

Jeans Zara primavera 2021: il modello vintage e rock indossato da Chiara Ferragni

In occasione di una gita sul Lago di Como, esplorandosi e perdendosi nella meravigliosa Villa Carlotta, Chiara Ferragni in un meraviglioso giardino fiorito ha mostrato il look definitivo di questa primavera, che non poteva certo prescindere dalla scelta del jeans, perché nonostante il tempo che scorre, il denim è da sempre il tessuto più amato, comodo e adatto alle temperature gentili ma non troppo della primavera.

Il modello indossato dalla Ferry è un jeans Zara, con strappo ampio giusto più su il ginocchio, a vita alta e dal taglio dritto: un jeans classico che sa di vintage grazie a punti strategici che presentano delle schiariture. La notizia strepitosa è che non solo Chiara ci ha mostrato quanto lo strappo denim sia ancora di grande tendenza, ma che il modello è acquistabile sul sito di Zara, da scegliere anche in altri colori.

Pantaloni strappati in denim: come abbinarli

Il motivo passionale per cui amiamo i jeans? Possiamo abbinarli davvero con tutto e su tutto, e of course Chiara Ferragni sfogliando la galleria del suo post ci offre qualche spunto.

Possiamo partire dalla camicia, alleata perfetta per un look retrò style ma anche se ci aspetta una visita in luoghi al fresco, come magari un pranzetto al parco. In questo caso gli stivaletti a rete oppure un classico modello nero ci daranno un’allure rock punk che renderà il nostro jeans ancora più grintoso. Infine non dimentichiamo di scegliere anche un paio di occhiali, meglio se cat eye, che fanno tanto diva di Hollywood.

Alla sera invece inziamo a scoprire lentamente il bacino, con un cardigan cropped a manica lunga oppure a manica corta, e proprio la linea della Ferragni non manca dal proporre modelli vintage davvero deliziosi. In questo caso puntiamo su slingback e décolléte per dare al nostro look un tocco super glam. E se volete abbinare qualcosa di davvero audace, le maglie strappate firmate Chiara Ferragni, non sono certo da sottovalutare, nelle varianti bianca o nera con piccole catenine preziose.