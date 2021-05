Tanta voglia d’estate è vero, ma anche tanta curiosità verso le collezioni della moda autunno/inverno 2021-2022: ecco gli stili ai quali possiamo ispirarci.

Contemporaneamente alle collezioni della primavera/estate 2021, iniziano a farsi avanti le anteprime della moda autunno/inverno 2021-2022, che con la loro originalità, scintillii e stravaganze trendy conquistano la nostra attenzione invitandoci a pensare ad una capsule cucita su di noi, sulla nostra personalità, pronta ad assecondare ogni nostro mood.

Vintage, rock, principesse guerrieri, amazzoni, delicate ma con grinta da vendere, così ci immaginano gli stilisti e dalle loro passerelle emerge un solo dictat: lasciare che la nostra personalità brilli, si manifesti liberamente. Ecco perché abbiamo bisogno di un guardaroba scritto su misura per noi.

Moda autunno/inverno 2021-2022: i mood della prossima stagione invernale

Se l’invito degli stilisti è quello di una riscoperta, con una ritrovata normalità, degli abiti lunghi da sera, scintillanti, pensati per eventi ed occasioni importanti, è anche vero che il ready to wear da indossare ogni giorno, resta un caposaldo del nostro guardaroba. Ed è tra questi outfit che troviamo quei vestiti che ci accompagneranno per gran parte delle nostre giornate, e che sceglieremo in base al nostro gusto e anche in base al nostro umore.

Da Chanel abbiamo visto come la moda comfy viene reinterpretata in chiave daily per la città, in versione chic ma puntando su outfit over e abbinando in un femminile mix and match di stili diversi. E il nostro gusto parte proprio dalla ricerca di uno stile, che renderemo quanto mai personale rubando ispirazioni dalle passerelle che ci vogliono pronte ad osare, mescolando stili diversi o prediligendo un fashion mood che ci parli di noi e inevitabilmente del nostro presente.

Tendenze moda invernale 2021-2022: Gucci, Dior, Valentino, Elisabetta Franchi

Se dici vintage o retrò è impossibile non pensare alle collezioni Gucci, alle quali possiamo rubare tutte le ispirazioni possibili per creare una capsule che tra outfit e accessori, risponda pienamente alla nostra voglia di sentirci originali e fuori dal tempo. Velluto, sciarpette e dettagli in peluche, stampe a quadretti, frange e bustier saranno gli outfit prediletti di cerca il dettaglio elegante anche nel look di tutti i giorni.

Avete presente quelle giornate in cui avete voglia di conquistare il mondo scegliendo un outfit che non solo vi vesta, ma che vi assista nella vostra impresa? Un po’ eroine romantiche come ci descrive Dior, oppure in golden rock per scuotere le strade della città da mattina a sera nella visione di Valentino.

Glamour e casual, per quelle giornate frenetiche ma piene di occasioni da vivere e cogliere al volo, eccoci amazzoni come ci sogna Elisabetta Franchi, in comodi e slanciati stivali da mixare a gonne e pantaloni attillati in un mood romantic e wilde, a seconda di come ci ispira il nostro cuore.