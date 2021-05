Anche Zara entra nel mondo del make up con una collezione di 175 nuance pensata per tutti gli incarnati, realizzata da Diane Kendal, la make up artist d’eccezione delle passerelle.

Il make up come il fashion guarda ad uno nuovo lifestyle e ad un nuovo concept, puntando su un trucco quanto più naturale possibile, che sappia stupire ma per il suo esserci senza farsi notare. Ma soprattutto, pensato per tutti gli incarnati, non solo nelle nuance ma anche nella scelta delle materie prime. Zara Beauty si affianca così alla numero uno delle make up artist, Diane Kendal, la truccatrice delle modelle.

Un concept che come mostra anche la direzione del make up d’alta moda firmato Valentino, nasce dal desiderio di raccontare la bellezza nelle sue declinazioni, alla ricerca dell’autenticità con un make up che esprima pienamente la personalità di chi lo sceglie.

Zara Beauty: la linea make up viso, occhi, labbra e unghie che parla di bellezze

“There is no Beauty, only beauties”, così Diane Kendal ha sintetizzato l’obiettivo comune di creare con Zara prodotti per il viso, occhi, labbra e anche per la cura delle unghie: una collezione inclusiva che porta la direzione creativa della make up artist britannica che ha creato look indimenticabili per le passerelle di New York, Milano e Parigi, oltre ad aver lavorato al fianco dei fotografi di moda più importanti al mondo, come Nadine Ijewere, Mario Sorrenti e Fabien Baron, solo per citarne alcuni.

Il punto di forza di Zara, la capacità di saper arrivare ad un target sempre più ampio, si declina anche nella collezione make up, pulita, ricaricabile e vegan, con una gamma ricca di formule uniche per labbra, viso e occhi, così da poter disporre di una palette cromatica di molteplici sfumature, che stimoli la voglia di giocare con il make up ma affidandosi a prodotti realizzati con la massima qualità.

Accurato anche il packaging, dalla confezione riciclabile realizzata dall’agenzia Baron & Baron, personalizzato con la Z di Zara che rende la collezione inconfondibile, elegante, ricaricabile attenta alla migliore conservazione del prodotto.

Zara make up: quando si potranno acquistare i prodotti della linea

Zara attraverso i canali social ha inizio a dare un piccolo assaggio del lancio della collezione: un post dedicato alla direttrice creativa ed uno che ci mostra il packaging black and white raffinatissimo, ma anche altri post che iniziano a presentarci alcune delle nuance, mat, lucide e brillantinate per occhi che ci riserverà la linea in piccole palette con specchio preta a porter.

Dovremo però restare in attesa fino al 12 Maggio, quando il make up Zara Beauty arriverà nei negozi e sarà naturalmente acquistabile anche online, dove già si può avere una piccola anteprima della sezione dedicata sul sito con un video che mostra una panoramica della collezione.