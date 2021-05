L’occhio azzurro logomania di Chiara Ferragni ci invita a pensare all’estate 2021, quando cammineremo sulla passerella della spiaggia con la borsa mare di Chiara Ferragni.

Fresca dei suoi 34 anni e di un intuito e una passione per la moda che l’ha portata lontano, dopo il lancio della collezione primavera/estate 2021, arriva anche il focus di Chiara Ferragni dedicato all’estate che trova l’emblema perfetto nella tote bag rosa. Come ogni accessorio o capo lanciato dall’influencer, la borsa mare di Chiara Ferragni già fa parlare e si fa desiderare.

Sull’account Instragran la borsa non era sfuggita alla nostra attenzione al grido di Summer is coming, e al di là di ogni tradizionale riflessione sul prezzo, c’è da dire la bag è proprio quello di cui abbiamo bisogno qui ed ora: leggerezza e praticità che sanno già di sole e mare.

La borsa mare di Chiara Ferragni: una tote logomania trasparente e colorata

Il modello ci porta indietro nel tempo, alle borse colorate trasparenti che riempivano le spiagge degli anni ’90, ma riveduta e corretta in versione glamour. Una tote bag perfetta da portare a mano o sotto braccio, così bella che quasi dispiace indossarla solo al mare.

Potrebbe infatti essere perfetta anche come borsa da sera, nella quale includere gli essenziali da portare con sé per una passeggiata serale estiva, che potrebbe terminare magari con un bagno tra amiche al chiaro di luna. L’immaginazione corre, come la curiosità di vedere presto quali abbinamenti abbia in serbo per noi Chiara, che saprà certamente come abbinarla a look serali comodi ed estivi.

Un’idea, in vista di un look prettamente estivo, è quella di abbinare alla borsa i sandali di Chiara Ferragni, un modello stretch lanciato da poco, che troviamo negli stessi colori della borsa così da poterli abbinare per un mix and match ultra glamour. E per un look logomania che si rispetti, non può certo mancare anche un costume della nuova collezione bikini, due pezzi o intero che troviamo anche in questo caso negli stessi colori della bag.

Tote bag logomania: i colori, il prezzo e dove acquistarla

La borsa è disponibile in rosa, azzurro e verde, e per ora al prezzo di 175 euro è acquistabile sul sito Chiara Ferragni brand. Non è da escludere che presto possa registrare il sold out, trattandosi di un modello particolarmente versatile e che segue la vintage mania del momento.

Caratterizzata da due fasce logomania e composta in 100% TPU, presenta una taschina con cerniera sul davanti e come molte borse mare non presenta chiusure interne. Non è da escludere che potremo trovarla presto anche nei negozi d’Italia che vendono abbigliamento e accessori di Chiara Ferragni brand.

