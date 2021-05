Colori, allegri, vivaci, delicati, in questa primavera 2021 abbiamo bisogno di tanto colore. Partendo dal capospalla in rosa di Kate Middleton.

Il rosa in tutte le sue varianti e sfumature è il colore che tra le tendenze moda 2021 di quest’anno spopola senza se e senza ma, da indossare in primavera ma anche in estate. Una conferma che arriva naturalmente dalle passerelle, ma anche dalla royal lady a cui ci affidiamo spesso in quanto a look da copiare o lezioni di stile da imparare: da sempre infatti Kate Middleton ha sempre mostrato un certo amore per il rosa, scegliendo gli abiti dalla nuance più adatta a seconda dell’occasione, o creando abbinamenti accattivanti.

Il rosa infatti è un colore meraviglioso, molto femminile, ma bisogna saperlo abbinare anche per evitare il temuto effetto confetto. Fascino, bellezza, delicatezza ma anche dolcezza, sono le emozioni che questo colore suggerisce, confermandosi ogni anni come un evergreen del guardaroba, pronto ad aggiornarsi nelle sfumature seguendo le tendenze.

Kate Middleton look 2021: gli outifit in rosa a cui ispirarsi

Non solo è tornata ad indossare il rosa quest’anno, ma è da tempo che nell’armadio invernale quanto in quello estivo, Kate Middleton non rinuncia mai ad un abito rosa. In particolare si riserva il rosa anticato e cipria per eventi formali, spessi accostandolo a colori scuri come il nero o il porpora.

– Ma non solo abiti, anche i pantaloni in rosa sono una prerogativa di Kate, che riesce ad indossare con disinvoltura accostando al bianco una gradazione di rosa scuro pastello, che con un paio di sneakers è l’outfit perfetto per queste giornate primaverili. La vera chicca però che ha tirato fuori dal suo armadio proprio ultimamente è il capospalla rosa, abbinato ad un maglioncino dello stesso colore in nuance delicatoìa, da staccare con un pantalone nero. Un look chic e formale, che conferma anche il suo amore per il contrasto pink black.

Tendenze moda 2021: il rosa da abbinare a contrasto o in total look

Tra gli stilisti che hanno maggiormente valorizzato il rosa c’è sicuramente Valentino: ricordando il look de La Rappresentante di Lista a Sanremo prima e in ultimo quello di Laura Pausini sul red carpet dei David di Donatello 2021, Piepaolo Piccioli lancia un chiaro dicatat. In tailleur o in abito, il rosa fucsia acceso da abbinare ad una nuance rosa più dolce o persino al rosa, è il colore più intrigante della stagione.

– Un rosa confetto da far sposare con il blu scuro è quello che piace a Chanel, e che fa indossare nella sua nuova collezione a Charlotte Casiraghi: un abbinamento alternativo al classico nero, da scegliere per appuntamenti importanti o formali. E anche in questo caso, il dettaglio in rosso o in rosa aranciato è d’obbligo.