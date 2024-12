Stucky 2 si farà? Le anticipazioni sulla serie TV

Quella in onda mercoledì 4 dicembre è l’ultima puntata della prima stagione, ma Stucky 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

La prima stagione di Stucky è giunta al termine. Quella in onda in prima serata su Rai 2 mercoledì 4 dicembre è infatti l’ultima puntata della serie TV che è tratta dai romanzi di Fulvio Ervas con protagonista l’ispettore italo-persiano. Chi ha seguito tutta la stagione ora si domanda: ma Stucky 2 si farà oppure no? Vediamo tutto quello che sappiamo riguardo al futuro di questa serie TV.

Stucky 2 si farà?

Per il momento né la Rai né i produttori si sono espressi riguardo al futuro della serie TV, non si può quindi ancora dire con certezza se Stucky 2 si farà oppure no. C’è però un aspetto che va tenuto in considerazione: le puntate della prima stagione hanno tutte fatto registrare ottimi dati di ascolto, motivo per cui appare probabile che la Rai possa decidere di prolungare la fiction con nuovi episodi.

Logo Rai

Insomma, le possibilità che Giuseppe Battiston torni a vestire i panni dell’ispettore italo-persiano protagonista della serie TV sono al momento davvero molte. Non resta però che aspettare comunicazioni ufficiali da parte della Rai, dei produttori o magari da parte di qualche protagonista della serie. Sono tanti i fan che vorrebbero vedere gli eventuali nuovi episodi di Stucky 2

Stucky 2 quando inizia? Le possibile date

Nel caso in cui Stucky 2 dovesse essere confermato, quando andrebbe in TV la nuova stagione? Con ogni probabilità la produzione delle nuove puntate inizierebbe nel 2025 e l’uscita in TV su Rai 2 potrebbe quindi essere tra la fine del 2025 e il 2026. Ma, ovviamente, prima di poter ipotizzare delle date con una certa precisione bisogna attendere notizie riguardo al futuro della serie TV.