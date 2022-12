Elenco film Disney: tutte le pellicole prodotte dalla casa di produzione americana che fa sognare grandi e piccini.

Se c’è una tradizione che non perde forza, anno dopo anno, è l’abbuffata di film Disney durante il periodo delle feste di Natale. Non che durante il resto dell’anno le pellicole prodotte dalla celebre casa cinematografica americana non siano viste da milioni di persone. Perché se c’è un pregio che la Disney ha sempre avuto è il suo essere riuscita a parlare, con forza a volte maggiore a volte minore, sia a grandi che a piccini, in ogni occasione e in ogni momento della nostra vita. Se sei un appassionato di lungometraggi animati, devi per forza guardare tutti i film della Walt Disney Company, sia quelli del canone dei Classici, sia quelli realizzati in collaborazione con la Pixar. Per aiutarti, ecco un elenco dei film Disney, per poter capire quali abbiamo già visti e quali invece ci mancano.

Film Walt Disney: la lista dei Classici

Ricostruire una lista di film Disney non è semplice. Bisogna infatti prendere in considerazione tantissimi tipi di pellicole diverse e appartenenti a diverse epoche. Un’impresa complessa, tenendo conto anche del fatto che ogni anno ne escono diversi. Proviamo però a fare un po’ di ordine, partendo dall’elenco completo dei Classici, ovvero quei film prodotti dalla Walt Disney Animation Studios, raccolti in un canone a se stante.

– Biancaneve e i sette nani (1937)

– Pinocchio (1940)

– Fantasia (1940)

– Dumbo (1941)

– Bambi (1942)

– Saludos amigos (1942)

– I tre caballeros (1944)

– Musica maestro (1946)

– Bongo e i tre avventurieri (1947)

– Lo scrigno delle sette perle (1948)

– Le avventure di Ichabod e Mr. Toad (1949)

– Cenerentola (1950)

– Alice nel Paese delle Meraviglie (1951)

– Le avventure di Peter Pan (1953)

– Lilli e il vagabondo (1955)

– La bella addormentata (1959)

– La carica dei cento e uno (1961)

– La spada nella roccia (1963)

– Il libro della giungla (1967)

– Gli Aristogatti (1970)

– Robin Hood (1973)

– Le avventure di Winnie the Pooh (1977)

– Le avventure di Bianca e Bernie (1977)

– Red e Toby nemiciamici (1981)

– Taron e la pentola magica (1985)

– Basil l’investigatopo (1986)

– Oliver & Company (1988)

– La sirenetta (1989)

– Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990)

– La bella e la bestia (1991)

– Aladdin (1992)

– Il re leone (1994)

– Pocahontas (1995)

– Il gobbo di Notre Dame (1996)

– Hercules (1997)

– Mulan (1998)

– Tarzan (1999)

– Fantasia 2000 (2000)

– Dinosauri (2000)

– Le follie dell’imperatore (2000)

– Atlantis (2001)

– Lilo e Stitch (2002)

– Il pianeta del tesoro (2002)

– Koda, fratello orso (2003)

– Mucche alla riscossa (2004)

– Chicken Little (2005)

– I Robinson (2007)

– Bolt (2008)

– La principessa e il ranocchio (2009)

– Rapunzel (2010)

– Winnie the Pooh (2011)

– Ralph Spaccatutto (2012)

– Frozen (2013)

– Big Hero 6 (2014)

– Zootropolis (2016)

– Oceania (2016)

– Ralph Spacca Internet (2018)

– Frozen II (2019)

– Raya e l’ultimo drago (2021)

– Encanto (2021)

– Strange World (2022)

– Wish (2023)

Tutti i film Disney Pixar

Nell’epoca moderna della storia della Disney, a riportare la casa più magica del mondo al vertice dei botteghini ci hanno pensato i film, quasi tutti in CGI, realizzati con la Pixar Animation Studios. Pellicole di straordinario valore, adatte nella gran parte dei casi anche a un pubblico più adulto.

Questo l’elenco completo:

– Toy Story (1995)

– A Bug’s Life (1998)

– Toy Story 2 (1999)

– Monster’s & Co. (2001)

– Alla ricerca di Nemo (2003)

– Gli incredibili (2004)

– Cars (2006)

– Ratatouille (2007)

– Wall-E (2008)

– Up (2009)

– Toy Story 3 (2010)

– Cars 2 (2011)

– Ribelle (2012)

– Monsters University (2013)

– Inside Out (2015)

– Il viaggio di Arlo (2015)

– Alla ricerca di Dory (2016)

– Cars 3 (2017)

– Coco (2017)

– Gli Incredibili 2 (2018)

– Toy Story 4 (2019)

– Onward (2020)

– Soul (2020)

– Luca (2021)

– Red (2022)

– Lightyear (2022)

– Elemental (2023)

– Elio (2024)

– Inside Out 2 (2024)

Disney, la filmografia: le altre pellicole

Per poter fare dei film Disney un elenco completo, ma davvero completo, dovremmo inserire in una lista anche tutti live action, da quelli storici (da L’isola del tesoro a Un maggiolino tutto matto, da Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi a Hocus Pocus), senza dimenticare la serie dei live action recenti che recuperano i classici d’animazione, o le saghe, come quella dei Pirati dei Caraibi, o ancor l’intero universo della Marvel.

Rimanendo però strettamente legati al tema dei film d’animazione, vale la pena ricordare anche questi lungometraggi spesso sottovalutati, in quanto non inseriti nel canone dei Classici:

– Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta (1990)

– Nightmare Before Christmas (1993)

– In viaggio con Pippo (1995)

– James e la pesca gigante (1996)

– Doug (1999)

– T come Tigro (2000)

– Ricreazione (2001)

– Ritorno all’Isola che non c’è (2002)

– Pimpi, piccolo grande eroe (2003)

– Il libro della giungla 2 (2003)

– Teacher’s Pet (2004)

– Winnie the Pooh e gli Efelanti (2005)

– Bambi 2 (2006)

– Uno zoo in fuga (2006)

– A Christmas Carol (2009)

– Gnomeo e Giulietta (2011)

– Milo su Marte (2011)

– Frankweenie (2012)

– Planes (2013)

– Planes 2 (2014)

– Strange Magic (2015)

