Giochi di carte, l’elenco completo: una lista dei più famosi e divertenti, sia italiani che stranieri.

Ma quanto giochi si possono fare con le carte? Tantissimi, e non è così strano. Esistono così tante tipologie di carte da aver portato alla nascita, in vari angoli del globo, di diversi giochi, o molto spesso di varianti uniche di giochi conosciuti anche in altri luoghi. Basti pensare alle innumerevoli varianti di poker o di scopa che esistono, giusto per fare due esempi tra loro molto differenti. Se ti sei stancato dei soliti e vuoi scoprirne alcuni meno noti, proviamo a darti una mano. Dei giochi di carte un elenco completo è un’operazione quasi impossibile da realizzare, ma proviamo con questa lista a presentare una buona parte dei più noti e, soprattutto, dei più divertenti.

Tutti i giochi di carte: ecco quali devi conoscere

Non si sa in realtà quando siano nate le carte da gioco. Le loro origini sono antichissime, e le prime testimonianze che sono giunte fino a noi risalgono alla Cina del X secolo. Generalmente di forma rettangolare (solo in India hanno una forma circolare) le carte possono avere vari semi a seconda del paese d’appartenenza. Basti pensare alle celebri carte francesi (cuore, quadri, fiori, picche) e alle carte napoletane (denari, spade, bastoni, coppe).

carte da briscola

Partiamo proprio da queste e dai giochi di carte italiani, quelli che si giocano con le napoletane, le piacentine o con le altre varianti locali (come quelle siciliane). Si tratta di giochi che, bene o male, accomunano tutto il Belpaese, anche se le regole possono variare a seconda delle località, o a seconda del numero di giocatori.

I più famosi in assoluto sono:

– Asino

– Bestia

– Briscola (o Marianna)

– Busche

– Centocinque

– Cicera bigia

– Cinque più cinque meno

– Cucù

– Dubito

– Kilòro

– Las Vegas

– Luisetto

– Mambassa

– Marafone Beccacino

– Mariglia

– Mazzetti

– Nove

– Peppa Tencia

– Perlina

– Petrangola

– Pinnacola

– Pipino

– Rubamazzetto

– Scala 40 (o Machiavelli)

– Scartino

– Scopa (con tutte le varianti, come Scopa 15, bugiarda, Scopone, Scopone scientifico, Asso piglia tutto e così via)

– Scarabocion

– Sette e mezzo

– Solitario

– Stoppa

– Straccia camicia

– Tappo (conosciuto anche come Mer*a o Porco)

– Tarocchi

– Tarocchino bolognese

– Tarocco siciliano

– Minchiate fiorentine

– Ti vitti

– Tozzolo

– Trentuno

– Tressette (anche nelle varianti Traversone, Ciapa no e tutte le altre)

– Trionfo

– Uomo nero

– Trisac

– Zompacavallo

– Zecchinetta

Giochi con le carte internazionali

Come abbiamo visto nella sola Italia abbiamo un numero talmente elevato di giochi, che non basterebbe una vita a impararli tutti. Per chi volesse però aprire la mente e conoscere nuove culture, potrebbe essere interessante anche conoscere i giochi che si possono fare con le carte francesi, o comunque all’estero. E no, non esistono solo il Burraco e il Poker. Ecco un breve elenco:

– Aluette

– Baccarà

– Belot

– Biritch

– Blackjack

– Bridge

– Bridge cinese

– Brusquembille

– Burraco

– Canasta

– Carte

– Chemin de fer

– Da asso a asso

– Dobon

– Dou Di Zhu

– Ecarte

– Gin Rummy

– Hearts

– Hokm

– King

– Machiavelli

– Memoria

– Mus

– Napoleone

– Novantanove

– Ramino

– Pillgramm

– Pinnacolo

– Pinella

– Poker (in tutte le sue varianti)

– Ronda

– Scala 40

– Spades

– Tarocco sloveno

– Trente et quarante

– Trucco

– Garuta

– Tagò

– le 4 carte

Altri giochi da provare

Quando pensiamo a un gioco di carte, solitamente facciamo riferimento a quelli che si svolgono, in coppia, uno contro uno o anche in solitaria, con i classici mazzi di carte. In un certo senso, però, è un gioco con le carte anche il Sinco, una sorta di tombola che utilizza le carte napoletane, molto diffuso nella città partenopea.

Ma anche altri giochi, fatti con mazzi diversi, fatti solo con i simboli, potrebbero diventare divertenti, specialmente nel periodo delle feste. Ad esempio Biribissi, Cucco o il celebre Mercante in Fiera. E per i più “moderni”, non vanno sottovalutati anche i giochi che si fanno con le carte collezionabili. C’è n’è per tutti i gusti: da quelle di Harry Potter a quelle di Star Wars, passando per le celebri Magic: l’Adunanza, Pokémon, World of Warcraft, Yu-Gi-Oh! e così via.

