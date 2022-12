L’espressione “off-grid” è molto spesso utilizzata in riferimento agli impianti fotovoltaici, ma cosa significa davvero?

Off-grid è un’espressione sempre più comune e per questo motivo è possibile che l’abbiate già letta da qualche parte. Traducibile letteralmente in italiano come “non in rete”, questo termine viene utilizzato in diverse situazioni. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere per riuscire ad usarla in maniera davvero corretta.

Origini : è una parola inglese.

: è una parola inglese. Quando si usa : si traduce letteralmente come “non in rete”. In genere si utilizza in riferimento ai sistemi fotovoltaici, ma anche per parlare di uno stile di vita particolare.

: si traduce letteralmente come “non in rete”. In genere si utilizza in riferimento ai sistemi fotovoltaici, ma anche per parlare di uno stile di vita particolare. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di off grid

scritta off grid grunge

L’espressione off-grid si utilizza spesso riferendosi agli impianti fotovoltaici. Si definisce in questo modo un sistema per l’approvvigionamento energetico di un impianto totalmente indipendente e autonomo rispetto alla rete. Questo è caratterizzato dalla capacità di produrre energia solamente per le utenze a cui è collegato.

I sistemi di questo genere sono spesso molto vantaggiosi nell’eventualità in cui l’edificio si trovi in aree difficili da raggiungere dalla tradizionale rete. Questi impianti fotovoltaici si differenziano dunque dai sistemi on-grid che fanno invece parte della rete tradizionale.

Questo termine si utilizza anche in un altro senso, infatti vivere off-grid è un modo di dire piuttosto noto. Questo non ha una definizione condivisa universalmente, ma ci sono punti in comune su cosa significhi abbandonare le reti della società. Chi vuole vivere in questo modo deve alora disconnettersi dalla rete elettrica pubblica. Più radicale è la decisione di abbandonare tutti i servizi di pubblica utilità come gas, acqua e sistema fognario.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nel migliore dei modi cosa significa questa espressione inglese:

“L’impianto fotovoltaico off-grid è molto conosciuto e apprezzato per via dei suoi vantaggi”.

“Vivere off-grid non è da tutti: onestamente non so se io ci riuscirei veramente per un lungo periodo di tempo”.

“Paola Di Benedetto, da brava ex Madre Natura di Ciao Darwin, dovrebbe provare a vivere off-grid”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG