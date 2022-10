Qual è il significato della canzone Ama di Eros Ramazzotti? Il brano è un vero e proprio messaggio di amore universale.

Ama di Eros Ramazzotti è la canzone che ha segnato il ritorno dell’artista sulle scene musicali internazionali. Si tratta di un brano dal significato profondo, che l’ha visto registrare il videoclip insieme all’ex moglie Michelle Hunziker e alla loro figlia Aurora.

Ama di Eros Ramazzotti: il significato della canzone

Scritta da Eros Ramazzotti e da Cheope, la canzone Ama ha la musica Francesco Rapetti Mogol ed è prodotta dallo stesso cantante e da Nicolò Fragile. Uscito il 10 giugno del 2022, il brano ha immediatamente raggiunto le vette delle classifiche. Si tratta di una vera e propria poesia d’amore, di un amore universale, privo di etichette e confini. Non a caso, nel videoclip di Ama compaiono l’ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora.

“Considera l’ipotesi di non sentirti schiavo

di nessuno mai

decidere della tua vita

in piena autonomia, casomai

senza preoccuparsi dei giudizi

della gente, dell’ipocrisia

dei commenti ad alta voce“.

Il protagonista di Ama invita ad essere liberi dai condizionamenti, di decidere della propria vita in modo del tutto autonomo, senza badare al chiacchiericcio della massa.

“Ama come senti

in ogni forma libera

perché tu lo sai, lo capirai

che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

Ama in ogni forma che l’amore libera

perché anche tu, così rinascerai

tutte le volte in camera e di nuovo“.

Si può amare in ogni modo, basta farlo perché i sentimenti non si possono e non si devono tenere “in gabbia“. D’altronde, “l’amore libera” sempre e comunque. A chi è dedicata Ama di Eros Ramazzotti? L’artista non l’ha specificato, ma si tratta di un messaggio universale, rivolto a chiunque abbia il coraggio di abbandonarsi ai sentimenti.

Ecco il video di Ama di Eros Ramazzotti:

Ama di Eros Ramazzotti: il testo

Considera l’ipotesi di non sentirti schiavo

di nessuno mai

decidere della tua vita

in piena autonomia, casomai

senza preoccuparsi dei giudizi

della gente, dell’ipocrisia

dei commenti ad alta voce

dell’invidia che non si lava più via

Inizia qui

ora a girare un nuovo film

tu il protagonista

perché poi sentirsi meglio

non è mai uno sbaglio

Ama come senti

in ogni forma libera

perché tu lo sai, lo capirai

che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

Ama in ogni forma che l’amore libera

perché anche tu, così rinascerai

tutte le volte in camera e di nuovo

Non dubitare mai del tuo istinto

della sua infallibilità

scegli il tuo alfabeto e la lingua

quella pura dell’anima

riscrivi qui, riscrivi qui

il tuo codice così

perché la vita è troppo corta

per non viverla di corsa

Ama come senti

in ogni forma libera

perché tu lo sai, lo capirai

che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

Ama in ogni senso che l’amore libera

perché anche tu, così rinascerai

tutte le volte in camera e di nuovo

Ama in ogni forma che l’amore libera

perché anche tu, così rinascerai

tutte le volte in camera e di nuovo

