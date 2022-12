Il mantello indossato da Messi durante la premiazione ha scatenato la polemica. Ecco perché e qual è il suo significato.

La fine dei Mondiali ha incollato milioni di spettatori davanti alla tv. Come sempre, però, non sono mancate le polemiche. Questa volta, in particolare, le voci contrarie si sono concentrate sul momento della premiazione dell’Argentina e sullo strano mantello fatto indossare a Messi.

Se per alcuni, si tratta solo di un’usanza, per altri, invece, il gesto sarebbe stato volutamente provocatorio e di propaganda. Approfondiamo quindi quanto avvenuto e quale potrebbe essere il reale significato di quel mantello.

Cos’è il mantello indossato da Messi durante la premiazione ai mondiali

Durante la premiazione dei mondiali svoltisi in Qatar e trasmessa in mondovisione, tutti hanno assistito al momento in cui l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani ha consegnato a Lionel Messi un mantello nero trasparente.

Lionel Messi nella foto: Lionel Messi ONLY ITALY

Per chi non lo sa, quel mantello non è altro che una giacca tradizionale qatariota che rappresenta una sorta di abito da cerimonia usato solo in occasioni speciali e destinato a personalità di spicco.

Un mantello che, per certi versi, è un onore indossare e che quindi, rappresenta un gesto di riconoscimento verso quello che è considerato, a tutti gli effetti, un campione.

Com’è stato visto il mantello indossato da Messi

Come già accennato, secondo gli esperti della cultura del Qatar, il mantello offerto a Messi sarebbe stato un gesto di riconoscimento molto importante. Una sorta di segno di rispetto che ovviamente sarebbe stato molto scortese rifiutare proprio nel momento della premiazione.

A viverla diversamente è invece il resto del mondo. In tanti hanno visto il tutto come un gesto voluto appositamente per mettere in mostra lo stemma dell’Argentina impresso sulla maglia o per fare addirittura della propaganda.

Altri ancora, considerano possibili entrambe le opzioni e, com’è facile immaginare, quella legata alla propaganda è stata vissuta con un senso di forte polemica.

E questo sebbene in tanti, sopratutto se conoscitori delle, abbiano più volte puntualizzato sul gesto di riconoscimento dedicato ad un campione. Gesto che, tra le altre cose, costituisce davvero in un onore concesso a pochi.

