Come partecipare alla finale di X Factor 2024

Ecco come partecipare come pubblico alla finale di X Factor 2024, che andrà in scena da Napoli, per scoprire dal vivo il vincitore.

Anche X Factor 2024 sta per giungere al termine. Nella puntata in onda giovedì 5 dicembre scopriremo infatti chi sarà il vincitore di questa edizione che ha avuto un grande successo: merito degli artisti che hanno partecipato al talent ma merito anche della giuria, completamente rinnovata rispetto a un anno fa (quest’anno è composta da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli), che ha saputo conquistare il pubblico. Vediamo ora come fare a partecipare come pubblico alla finale di X Factor 2024.

Come partecipare come pubblico alla finale di X Factor 2024

La finale di X Factor 2024 andrà in scena a Napoli, in Piazza del Plebiscito, giovedì 5 dicembre 2024 a partire dalle ore 21.15. Per partecipare come pubblico e assistere quindi dal vivo all’ultima puntata della stagione e scoprire direttamente da Piazza del Plebiscito il nome dell’artista vincitore è necessario acquistare il proprio biglietto su TicketOne.

Giudici di XFactor 2024, Ph Virginia Bettoja

La finale di X Factor 2024 non è però aperta a tutti: possono acquistare il biglietto o partecipare tra il pubblico solamente coloro che hanno un’età superiore ai 12 anni.

Dove vedere la finale di X Factor 2024 in streaming e in TV

Per chi non avesse la possibilità di assistere dal vivo alla finale di X Factor 2024, c’è la possibilità ovviamente di seguire l’ultima puntata della stagione in TV e in streaming. La puntata verrà infatti trasmessa in diretta su Sky Uno ma gli abbonati alla tv satellitare potranno vederla anche in streaming su Sky Go.

In alternativa, la finale di X Factor 2024 potrà essere vista in diretta streaming anche su Now TV. Non solo: la finale sarà trasmessa anche in TV in chiaro su TV8.