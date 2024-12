Un giorno in Pretura – Speciale Giulia: dove vedere il processo a Turetta in streaming

Ecco dove vedere Un giorno in Pretura – Speciale Giulia in streaming e in TV: la puntata sul processo a Filippo Turetta.

L’omicidio di Giulia Cecchettin è uno dei casi di cronaca nera che hanno più sconvolto l’opinione pubblico. Inevitabilmente il processo al suo assassino, l’ex fidanzato Filippo Turetta che dopo averla ucciso aveva provato a fuggire all’estero venendo poi arrestato in Germania, ha suscitato grande interesse: il tribunale di Venezia, nel pomeriggio di martedì 3 dicembre 2024, ha condannato Turetta all’ergastolo. Le immagini del processo sono trasmesse nella puntata di Un giorno in Pretura “Speciale Giulia”: vediamo ora dove vederla in streaming e in TV.

Un giorno in Pretura – Speciale Giulia: dove vedere il processo a Filippo Turetta in streaming e in TV

Martedì 3 dicembre 2024 su Rai 3 in prima serata, a partire dalle ore 21.20, va in onda la puntata di Un giorno in Pretura “Speciale Giulia”. Per chi non potesse vederla in TV o di seguirla in diretta, c’è la possibilità di vedere la puntata riguardante il processo di Filippo Turetta in streaming.

A trasmette in streaming Un giorno in Pretura – Speciale Giulia è ovviamente la piattamfona RaiPlay. Come tutti gli altri programmi, film, serie TV e eventi in onda sui canali Rai, anche le varie puntate di Un giorno in pretura sono disponibili anche sulla piattaforma streaming gratuita della Rai, a cui è possibile accedere da qualsiasi tipo di dispositivo Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet.

Nel corso della puntata dello storico programma giudiziario della Rai condotto da Roberta Petrelluzzi sarà possibile vedere le immagini delle varie fasi del processo, con anche le varie testimonianze che ci sono state nel corso del dibattimento, che hanno portato la Corte d’Assise di Venezia a condannare all’ergastolo Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin.