Affari Tuoi, la partita finisce in lacrime: “La vita non è sempre rose e fiori”

È stata una partita da dimenticare quella di Manuel, il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 3 dicembre. Il concorrente della regione Lombardia è tornato a casa senza vincere nulla, in una serata che è stata difficile sin dalle fasi iniziali del gioco. Ripercorriamo allora insieme la partita di Manuel.

Affari Tuoi: la puntata di lunedì 3 dicembre 2024

Dopo le prime sei chiamate, Manuel era riuscito a mantenere tutti i premi più importanti, tanto da ricevere subito un’offerta molto interessante da parte del dottore: 37.000 euro. “Devo deludere mio cognato. Quando guardiamo insieme il programma lui dice ‘accetta e porta a casa.’ L’offerta è alta, ma devo deludere Francesco. Rifiuto e vado avanti”, ha spiegato Manuel a Stefano De Martino.

Una scelta che si è però rivelata sbagliata, come più tardi il concorrente ha avuto modo di constatare. Il primo pacco importante eliminato è stato quello da 100.000 euro, poi sono andati via anche i 20.000 euro, i 5.000 euro e sopratutto i 300.000 euro. Alla fine Manuel è animato con un solo pacco rosso da aprire, quello da 200.000 euro e tuti i pacchi blu.

L’offerta del dottore è stata di 5.000 euro, ma Manuel l’ha rifiutata. “Anche se a questo punto non si direbbe, mi ritengo una persona fortunata. La vita non è sempre rosa e fiori, a volte picchia duro. Io non sono mai stato da solo a incassare, c’è sempre stata la mia famiglia vicino a me. Poi è arrivata la ciliegina sulla torta, Claudia, e mi ritengo fortunatissimo”, ha spiegato prima di rifiutare l’offerta.

Poco dopo Manuel ha eliminato anche il premio da 200.000 euro, è andato alla regione fortunata scegliendo prima il Molise, poi la Calabria, ma non ha vinto né i 100.000 euro, né i 50.000 euro. Nel suo pacco c’erano 0 euro.