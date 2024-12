Quando inizia Un passo dal cielo 8? Dalla data alle anticipazioni, tutto sulla fiction

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 8: dalla data di uscita alle anticipazioni sulla nuova stagione.

Da quando, nel 2011, Un passo dal cielo ha debuttato su Rai 1 con la prima stagione, sono cambiate molte cose: ci sono stati una serie di avvicendamenti nel cast, diversi personaggi sono usciti di scena e altri sono entrati. Ma c’è una cosa che è rimasta invariata: il grande apprezzamento del pubblico a questa serie, come dimostrano i dati d’ascolto delle varie stagioni. Ora c’è grande attesa per la stagione numero 8: a tal proposito vediamo tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 8.

Un passo dal cielo 8: quando inizia?

La prima puntata di Un passo dal cielo 8 andrà in onda giovedì 9 gennaio. Ovviamente tutti gli episodi della fiction saranno trasmessi in prima serata da Rai 1 (a partire dalle ore 21.25 circa) con cadenza settimanale. Un passo dal cielo 8 potrà anche essere visto in streaming su RaiPlay.

Giusy Buscemi

Un passo dal cielo 8: le anticipazioni sulla trama

I protagonisti di Un passo dal cielo 8 saranno sempre i fratelli Manuela e Vincenzo Nappi che, tra i boschi del Trentino Alto Adige, saranno impegnati a risolvere vari casi e vari crimini. Rivedremo poi anche Nathan, in una nuova veste rispetto a come lo abbiamo conosciuto e potrebbe avvicinarsi sempre di più a Manuela.

Un passo dal cielo 8: il cast della fiction

Essendo i protagonisti principali di Un passo dal cielo 8 sempre i fratelli Nappi, ritroveremo quindi Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello nei panni rispettivamente di Manuela e Vincenzo. Torna ovviamente anche Marco Rossetti nei panni di Nathan e rivedremo anche Gianmarco Pozzoli nelle vesti di Huber.

In Un passo dal cielo 8 ci saranno sempre con i loro personaggi anche Rocio Munoz Morales, Serena Iansiti e Leonardo Pazzagli.