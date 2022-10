Ecco le location di Vincenzo Malinconico, la fiction di Rai 1 con protagonista Massimiliano Gallo nei panni di un originale avvocato.

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso è la fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Diego De Silva. La serie debutta sul piccolo schermo giovedì 20 ottobre 2022 e ha per protagonista una sorta di antieroe: un avvocato non particolarmente bravo, con pochi clienti, che spesso perde anche le cause, separato ma che piace molto alle donne. Un personaggio diverso da quelli che solitamente vediamo come protagonisti delle varie serie Tv. Vediamo ora quali sono le location di Vincenzo Maliconico – Avvocato d’insuccesso.

Vincenzo Malinconico: le location della fiction di Rai 1

E’ la Campania la regione che ha ospitato principalmente le riprese di Vincenzo Maliconico – Avvocato d’insuccesso. Uno dei luoghi principali del film è il Tribunale, dove spesso vediamo il protagonista la lavoro: il Tribunale che possiamo vedere nelle varie puntate è quello di Salerno.

Massimiliano Gallo

E proprio la città di Salerno è una delle grandi protagoniste del film. Nella città compone sono state girate scene anche nella Villa comunale, a Palazzo Sant’Agostino, al Palazzo Genovese, presso il lungomare e in varie zone del centro storico.

Oltre che a Salerno, troviamo delle location di Vincenzo Malinconico anche in alcune località della costiera amalfitana, come Cetara e Vietri sul Mare, e poi ancora a Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e negli studi cinematografici di Roma (unica location al di fuori della regione Campania).

Vincenzo Malinconico: il cast della serie TV

A vestire i panni del protagonista della fiction, l’avvocato Vincenzo Malinconico, è Massimiliano Gallo, attore che chi segue le fiction di Rai 1 conosce già molto bene: è il vice questore Luigi Palma in I Bastardi di Pizzofalcone e Pietro Ruggeri in Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Nel cast della serie TV sono inoltre presenti anche Michele Placido, Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangerlo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e Ana Caterina Murariu.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG