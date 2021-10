Dai romanzi di Diego De Silva arriva la serie Tv Vincenzo Malinconico, Avvocato: dalla trama al cast, tutto ciò che c’è da sapere.

Nel 2007 usciva nelle librerie Non avevo capito niente, il primo romanzo di Diego De Silva on protagonista il personaggio Vincenzo Malinconico. Ora la sua collana diventa una serie Tv dal titolo Vincenzo Malinconico, Avvocato. Non è la prima che le opere letterarie dello scrittore napoletano prendono vita sugli schermi, nel 2004 era infatti uscito al cinema Certi bambini, film diretto dai fratelli Frazzi tratto proprio dall’omonimo romanzo di Diego De Silva. Tornando a Vincenzo Malinconico, Avvocato, dalla trama al cast vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Vincenzo Malinconico, Avvocato: la serie TV

A produrre e trasmettere la fiction Vincenzo Malinconico, Avvocato è la Rai: i vari episodi andranno infatti in onda su Rai 1. Il protagonista è un avvocato ma non di grande successo, è separato, ha due figli e piace molto alle donne.

Massimiliano Gallo

I casi che si trova a dibattere riguardano spesso amici e parenti: non ha molti clienti e spesso perde le cause in cui è coinvolto. Insomma, con Vincenzo Malinconico, Avvocato, Diego De Silva ha dato vita a un personaggio originale, diverso da quelli che siamo solitamente abituati a vedere soprattutto nelle serie TV. Anche per questo motivo i libri hanno avuto un grande successo e la Rai spera che anche la fiction possa essere molto apprezzata.

Vincenzo Malinconico, Avvocato: il cast

A vestire i panni del protagonista, Vincenzo Malinconico, è Massimiliano Gallo, attore che chi segue le fiction di Rai 1 conosce già molto bene: è il vice questore Luigi Palma in I Bastardi di Pizzofalcone e Pietro Ruggeri in Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Nel cast della serie TV sono inoltre presenti anche Michele Placido, Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangerlo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e Ana Caterina Murariu.