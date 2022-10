Possibili novità al GF Vip con l’arrivo di nuovi concorrenti scelti ad hoc dalla produzione per una ragione particolare…

Dopo le tante polemiche, discussioni e aggiungiamo anche qualche brutta figura, al GF Vip potrebbero esserci novità. L’idea della produzione sembra essere quella di inserire nuovi concorrenti per cercare di creare delle dinamiche nuove. I nomi dei possibili nuovi gieffini sarebbero sei e hanno tutti un volto ben preciso…

GF Vip, nuovi concorrenti? Ecco chi sarebbero e perché

Alfonso Signorini

Secondo quanto riportato da Blogtivvu, che fa riferimento anche alle indiscrezioni che arrivano dall’esperto di gossip Amedeo Venza, al GF Vip sarebbero alla ricerca di “nuove leve” per creare una particolare dinamica: quella di coppia.

Il reality, in soldoni, starebbe cercando dei single da mettere dentro la Casa per provare a creare love story che facciano parlare un po’ come sta accadendo con Antonino Spinalbese, che dopo la “cotta” per Ginevra Lamborghini ora sembra attirato da altre due ragazze, ma anche con Antonella Fiordelisi che di recente si è mostrata in atteggiamenti intimi con Edoardo Donnamaria.

Chi sarebbero i nuovi possibili concorrenti? Da quanto si apprende i nomi più gettonati sono quelli di Alex Belli, Dayane Mello, Teresa Langella, Helena Prestes e Akash Kuman. A questi andrebbero aggiunti anche i possibili ingressi della Contessa Patrizia De Blanck, Max Bertolani e Umberto Smaila.

Insomma, nuove sorprese in arrivo da Alfonso Signorini che potrebbe presto accogliere a braccia aperte nuovi gieffini. Staremo a vedere cosa accadrà.

Di seguito, invece, il post Instagram del Grande Fratello con la recente eliminazione di Cristina Quaranta:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG