Ospite di C’è Posta Per Te da Maria De Filippi, Stefano De Martino ha visto un suo regalo essere rifiutato da una coppia.

Una nuova puntata di ‘C’è Posta Per Te‘ con Maria De Filippi è andata in onda sabato sera. Tra gli ospiti era presente anche Stefano De Martino che ha riabbracciato la sua mentore che, di fatto, lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo. Il ballerino e conduttore è stato “la sorpresa” per una coppia di genitori che hanno aiutato nei momenti più brutti la loro figlia Emanuela. Curiosamente, però, alla fine del racconto, al momento dei regali che spesso gli ospiti portano, la signora Petra, per la quale era stata creata la situazione, ha scelto di non accettare i doni del volto tv generando un pizzico di imbarazzo.

Stefano De Martino, il regalo rifiutato da Petra

Stefano de Martino

Come detto, i protagonisti della storia per la quale è stato chiamato De Martino erano i genitori di Emanuela che negli anni sono sempre stati accanto a loro figlia, anche durante la malattia. La ragazza ha, quindi, chiamato la trasmissione per “sdebitarsi” con loro.

La sua sorpresa era, appunto, il conduttore e ballerino che si è seduto accaduto ai due signori, Petra e Luigi, e ha scambiato con loro alcune parole importanti. “Questa sera voglio ringraziarvi perché voi la vita me l’avete regalata due volte”, ha detto la ragazza ai genitori.

Lo stesso Stefano, dopo aver ascoltato le parole dei protagonisti, ha detto: “Io sono papà da un po’ e quando ho sentito la vostra storia ho immaginato come mi sarei comportato da figlio e de genitore. Quando mio figlio ha la febbre mi viene voglia di prendere quella febbre e spostarla dal suo corpo al mio. Fa male quando i propri figli stanno male”.

Successivamente è arrivato anche il momento dei regali, con De Martino che ha portato alcuni doni alla coppia. Peccato che tra questi ci fosse pure un viaggio che la signora Petra proprio non ha voluto sentir ragioni di accettare: “Senza i miei figli non ci vado e non posso portarmeli: devono studiare”.

Neppure l’intervento di Maria De Filippi, inizialmente, ha fatto cambiare idea davanti agli occhi imbarazzati dell’ospite e della stessa padrona di casa. Successivamente, Petra e il marito hanno accettato il regalo per tutta la famiglia.

Di seguito anche un post Instagram del programma con alcuni momenti della puntata con il ballerino accanto ai protagonisti della storia: