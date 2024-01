L’ex volto de I Cesaroni Micol Olivieri ha confidato sui social di aver ricevuto diversi messaggi antipatici e di aver preso una decisione.

Parla spesso sui social della sua vita, di come cresce i suoi figli e, ovviamente, anche di quanto vissuto in passato come attrice. Ora, Micol Olivieri si è concentrata sul modo di approcciarsi di alcune sue seguaci che l’hanno contestata o comunque le hanno espresso dei pareri sull’essere madre che proprio non le sono piaciuti. Da qui, ecco l’annuncio della drastica decisione.

Micol Olivieri, i commenti della madri sui social

Micol Olivieri

Come spesso le capita, la bella Micol ha voluto dedicare un ampio spazio ad alcuni argomenti legati al mondo social e, nello specifico, ai comportamenti di alcune sue seguaci.

La donna ha raccontato: “Nell’ultimo periodo ho ricevuto tantissimi messaggi soprattutto da molte donne. Ho capito di essere diventata meno tollerante, non con chi la pensa diversamente da me ma da chi è ottuso”, ha esordito la influencer.

“Io credo che la maternità sia individuale e non c’è una madre uguale all’altra. Ho discusso con alcune follower in direct Instagram, però mi rendo conto che sono contenta di fare pulizia, perché alcune follower io non le voglio”, le parole della Olivieri che, di fatto, ha spiegato di voler eliminare alcune sue stesse seguaci.

“Siamo troppo diverse nei valori. Quindi, visto i tempi attuali, alcune cose non posso accettarle. Sarebbe un insulto a tutti i valori che ho e alle tante tematiche che mi stanno a cuore. Se tu mi dici che ‘una mamma non è brava solo perché decide di fare un concorso di bellezza’, mi dispiace ma la pensiamo diversamente”.

Insomma, la donna ha preso la sua decisione che va in controtendenza rispetto alle necessità degli influencer che hanno bisogno sicuramente di tanti seguaci. Per lei, però, prima i valori importanti e poi tutto il resto.

Di seguito anche un simpaticissimo post Instagram dell’influencer insieme a sua figlia: