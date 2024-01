I rumors sul loro flirt e la prima replica sull’argomento da parte sua: ecco come ha risposto Alessia Marcuzzi ad una domanda su De Martino.

Non ci sono state mai conferme dai diretti interessati ma solo alcuna affermazioni da parte della “tradita”. Stiamo parlando del triangolo tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi con quest’ultima che, per la prima volta, ha parlato, in un certo senso della vicenda, rispondendo a tono ad una domanda sui social ad un suo video.

Alessia Marcuzzi, la risposta su Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi

Se da una parte Belen Rodriguez non sono ha ammesso i tradimenti ricevuti da De Martino ma ha anche confermato il nome della Marcuzzi tra quelli delle donne con cui sarebbe stato il ballerino, da parte dei due chiamati in causa non ci sono mai state parole ufficiali a fare chiarezza.

Neppure alla consegna del Tapiro di Striscia, De Martino si era sbilanciato. E neanche la bella Alessia lo ha fatto, nonostante abbia parlato per la prima volta, in un certo senso, della vicenda.

La conduttrice, infatti, dopo aver pubblicato un simpatico filmato nel quale si preparava per uscire salvo poi rimanere in casa, si è trovata a commentare una domanda di un utente: “Ti stai preparando per Stefano?“.

A chi pensava che la donna non avrebbe risposto, ecco la sorpresa: “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma sai che forse scelgo Brownie, sai?”, la risposta della showgirl che ha quindi parlato, per modo di dire, per la primissima volta sulla questione tradimento e flirt.

Anche in questo caso, quindi, nessun accenno al diretto interessato ma, forse, qualcosa si è mosso e presto ci saranno, finalmente, le sue verità sulla storia…

