Sempre molto chiacchierato negli ultimi giorni, Stefano De Martino è tornato sui social mostrando la sua casa. Le foto.

Una super casa, quella di Stefano De Martino che dopo i tanti rumors sul suo conto, successivi alle recenti interviste rilasciate da lui e dalla sua ex Belen, ha deciso di tornare sui social – lato vita privata – mostrando per la prima volta le foto della sua casa. Il conduttore e ballerino ha fatto vedere sia con un post che con diverse stories – una in cui balla anche – la sua favolosa abitazione…

Le foto della casa di Stefano De Martino

Stefano De Martino

Come detto, dopo essere stato per diversi giorni al centro delle attenzioni mediatiche, De Martino ha deciso di ritornare sui social raccontando un po’ della sua vita privata. In realtà, il conduttore e ballerino non ha parlato ma ha fatto vedere ai suoi fan la sua casa.

L’appartamento in cui vive si trova a Milano ed è stato arredato con l’aiuto di due suoi amici: l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine. La conferma è arrivata dai ringraziamenti del padrone dell’abitazione che ha menzionato i due tramite tre foto su Instagram dove si vedono, appunto, alcune parti della dimora: salotto, cucina e camera da letto.

Da quello che è stato possibile apprezzare, la casa di Stefano appare molto grande e luminosa con elementi di arredamento colorati che si alternano col colore bianco delle pareti. Molto costosi altri dettagli che si possono notare tra cui il divano in velluto e il letto. Sembra che per i tre locali mostrati, De Martino abbia scelto il parquet.

Insomma, per il ballerino, almeno per il momento, le questioni sentimentali legate a presunte nuove donne (o anche ritorni di fiamma) siano state messe da parte. Vedremo chi sarà la prima fortunata ad essere immortalata nella sua splendida casa…

Di seguito anche il post Instagram pubblicato dal ballerino e conduttore: