Il mondo della musica deve fare i conti con un terribile lutto. Infatti, in queste ore di lunedì 18 dicembre 2023, è morta Susanna Parigi, storica cantautrice e pianista che ha lavorato a stretto contatto con grandissimi del settore come Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni per citarne alcuni. La donna aveva solamente 62 anni.

Lutto nella musica: morta Susanna Parigi

Come anticipato, la pianista e cantautrice fiorentina Susanna Parigi è morta in queste ore dopo una lunga malattia. A dare la notizia della sua scomparsa è stata lei stessa, con un post pubblicato postumo sui suoi canali social. “Se vi scrivo è perché sto camminando verso la casa del Padre. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo anno di tribolazioni. Sono state tante e meravigliose e generose”.

Va sottoliato come, nel corso della sua carriera, la donna aveva avuto modo di collaborare con alcuni dei più grandi artisti italiani tra cui Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante ma anche Claudio Baglioni e Raf.

Nel messaggio social, la Parigi, morta a 62 anni, ha voluto appunto ringraziare, tra le varie persone che l’hanno accompagnata nel percorso di vita e nella carriera, proprio tutti questi artisti: “Ringrazio i grandi artisti che mi hanno permesso di lavorare con loro: Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Tony levin, Raf, Pat Metheny e poi Corrado Augias, Lella Costa, Marco Travaglio. Ringrazio ovviamente i miei storici musicisti e anche quelli con cui non suonavo più da tanto tempo. Ognuno mi ha regalato un pezzo di vita”.