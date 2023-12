Il giovane Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, ha raccontato il periodo peggiore della sua vita ora, per fortuna, superato.

Protagonista a ‘Ballando con le Stelle’, non solo sul palco, ma anche per via della relazione amorosa instaurata con la ballerina Lucrezia Lando, Lorenzo Tano si è preso la scena sul piccolo schermo. Il figlio di Rocco Siffredi ha avuto modo di aprirsi in modo inedito durante le varie puntate del programma e nel corso dell’ultima lo ha fatto in modo ancora più forte svelando il momento più buio vissuto.

Lorenzo Tano: “Non mangiavo più”

Lorenzo Tano

Tano, al netto della relazione con Lucrezia Lando che ora lo rende felice, ha svelato di aver sofferto molto in passato, proprio per amore. “Sono venuto a Ballando con le Stelle per scappare dalla mia vita passata, per ricominciare zero e scordare il passato e lasciarlo alle spalle. Da molto giovane mi sono messo con questa ragazza con cui mi sono trovato molto bene e ho visto il mio futuro con lei”.

Eppure le cose non sono andate come sperava nonostante i progetti di famiglia e vita insieme: “I suoi genitori hanno detto che non potevamo più stare insieme. Ho provato ad andare avanti e poi è arrivata la decisione di separarci”, ha raccontato il figlio di Siffredi.

Per me lei era tutto, la mia motivazione per vivere e l’amavo […]”. Il giovane Lorenzo ha spiegato che questa separazione lo ha portato a vivere male: “Ho perso 12 kg, non mangiavo più. Stavo molto male e pensavo a cose molto brutte. Questa cosa l’ho vissuta senza vedere vie d’uscita”.

Ora, invece, le cose sono cambiate, anche grazie a Lucrezia Lando, incontrata a Ballando: “Lei mi ha ridato il sorriso. Dopo questi mesi mi sento meglio”.

Di seguito proprio un post Instagram che riguarda la coppia nata a Ballando: