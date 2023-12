Danza e canto ad Amici, ma anche relazioni e nuovi amori. Per la giovane coppia che si è creata c’è stato un momento davvero speciale.

Nel corso del daytime di Amici andato in onda, non solo prove difficili e qualche discussione tra professori e allievi ma anche un momento davvero molto dolce che riguarda una coppia di recente formazione. Di chi stiamo parlando? Di Mida e Gaia con quest’ultima che ha voluto scrivere una lettera molto emozionante al ragazzo nel giorno del suo compleanno.

Amici, la lettera di Gaia a Mida

Il loro rapporto è cresciuto nel tempo. Prima una splendida amicizia, poi, piano piano, sempre maggiore complicità e affetto. Adesso, nella scuola di Amici, Gaia e Mida formano a tutti gli effetti una splendida coppia e, anche per questo, la ragazza non ha voluto far mancare un pensiero al giovane compagno nel giorno del suo compleanno.

Nel corso del daytime odierno, infatti, la danzatrice ha voluto leggere al cantante una lettera molto emozionante nella quale ha espresso i suoi sentimenti al fidanzato. “La leggo io o la leggi tu? La leggo io ok”, ha esordito.

“Allora, caro Cri, sai quanto io tenga a te. Mi piace come mi fai sentire quando siamo soli e vorrei fosse sempre così. Sei una persona da capire: un bambino un po’ spavaldo e credo che in te stia cambiando qualcosa. […]. Ho deciso di buttarmi perché hai dei modi che mi piacciono: mi dai degli abbracci sinceri e ci scambiamo degli sguardi onesti e pieni di cose. Sto per fare la mamma, devo dirtelo. Non vedere male le cose nei momenti difficili perché se diventerai quello che vorrai, te lo auguro, è grazie a te e al tuo amore per la musica ma anche a chi ti circonda. Qui non ci credi solo tu in te. Ps: poi non dovresti lamentarti visto che hai incontrato me. Buon compleanno, ti voglio bene. Spero sempre un po’ in più…”.

