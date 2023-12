Durissima presa di posizione di Selvaggia Lucarelli sui diversi casi di beneficenza studiati ad hoc da parte dei Ferragnez.

Selvaggia Lucarelli si conferma spietata quando si tratta di Chiara Ferragni e Fedez. In particolare la giornalista ha voluto fare luce su diversi casi di beneficenza operata ad hoc per “ripulire” l’immagine dopo alcune situazioni negative, specie dopo l’ultima vicenda che ha coinvolto l’imprenditrice digitale sul caso Balocco.

Selvaggia Lucarelli e i casi di beneficenza dei Ferragnez

Selvaggia Lucarelli

Dopo aver già esposto il suo duro pensiero nei giorni scorsi, la Lucarelli, con una serie di stories Instagram ha affondato il colpo sui Ferragnez mettendo in luce i principali, se non tutti, i casi di beneficienza della famosa coppia.

Tra i primi “appunti” della giornalista c’è quello relativo allo spreco di cibo che era stato messo in evidenza in passato durante una festa a cui avevano preso parte appunto i Ferragnez. In tale ottica la giornalista ha scritto: “Il loro modo di muoversi mi ha sempre colpito negativamente […]. Con i loro amici si lanciavano cibo addosso, accusati di stupidità e spreco pensarono di ripulirsi come? Chiedendo scusa? No, con la parolina magica detergitutto: “Beneficenza”.

Nelle stories successive ci sono stati altri esempi. Da Fedez e le donazioni a 5 persone incontrate per strade che, secondo la Lucarelli sono state usate per promuovere la “sua nuova piattaforma Twitch”, fino alle uova di Pasqua del rapper, e alla vicenda pandoro iniziata nel 2022 quando la Ferragni decise di annunciare di voler devolvere parte del proprio cachet di Sanremo per la lotta contro la violenza sulle donne.

Nelle stories successive Selvaggia conferma il suo pensiero riguardo alla benificenza fatta “per ripulirsi” l’immagine e verso la Ferragni ha anche aggiunto: “L’errore è che tu guadagnavi un fiume di soldi da un’operazione fintamente benefica”.

Di seguito anche un recente post Instagram della giornalista sull’ultimo caso del pandoro Balocco: