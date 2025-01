Non è passata inosservata una battuta di Stefano De Martino durante Affari Tuoi. La frase del conduttore riguarda anche Belen…

Sta avendo grandissimo successo Stefano De Martino ad Affari Tuoi su Rai 1 e il merito è anche della sua proverbiale ironia. Alle volte, però, alcune battute da lui fatte hanno generato grande discussione. L’ultima, per esempio, ha destato curiosità in quanto potenzialmente avrebbe chiamato in causa la sua ex storica, Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, la battuta sulla “coppia”

Durante la recente puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha fatto sorridere il pubblico con una battuta che non è passata inosservata. Rivolgendosi ad una coppia di concorrenti che dichiarava di essere insieme da sette anni, il conduttore ha scherzato con una frase che sembra possa aver chiamato in causa anche la sua ex, Belen…

Stefano De Martino

Parlando con i due concorrenti, infatti, Stefano ha domandato: “Qual è il segreto? (di raggiungere sette anni di relazione ndr) Io non ci sono mai arrivato”.

La frase, accolta da risate in studio, ha immediatamente scatenato i social, dove in molti hanno visto un riferimento ironico alla sua storia con Belen Rodríguez. La battuta ha fatto il giro del web, soprattutto perché arriva in contemporanea con il nuovo impegno televisivo dell’argentina su Real Time, alla conduzione di ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’.

Le reazioni

I telespettatori e fan social non hanno perso occasione per commentare l’apparente frecciatina di De Martino. Il video della fase della puntata di Affari Tuoi su Rai 1 è diventato presto virale: “Stefano che parla della crisi del settimo anno… è una citazione involontaria o un colpo di genio?”. “Ma che battuta è… l’ha fatta di proposito per fare un favore a Belen?”, si è domandato un altro utente. Senza dubbio il riferimento ha suscitato tanta attenzione considerando le dinamiche che ancora oggi i due vivono.