“Legate per l’eternità”: dedica commossa di Federica Pellegrini

Una giornata speciale per Federica Pellegrini che ha celebrato un evento importantissimo all’interno della sua famiglia.

L’abbiamo vista per anni nel pieno della sua serietà e professionalità, ma dopo l’addio alla piscina, Federica Pellegrini ha iniziato a mostrare lati di sé inediti. Uno di questi, recente, riguarda il suo essere mamma. La Divina, infatti, un anno fa ha dato alla luce Matilde alla quale in queste ore ha voluto dedicare un bellissimo pensiero.

Federica Pellegrini e la dedica alla figlia

Sono ore di grande gioia in casa di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia di genitori, infatti, ha festeggiato il primo compleanno della piccola Matilde. La Divina, in particolare, ha pubblicato una tenerissima dedica emozionante.

Federica Pellegrini

“Un Anno Di Te”, ha esordito la Pellegrini. “Questa mattina ho guardato l’orologio alle 6:51… Non so se esiste una memoria inconscia, non lo so davvero… non erano le 6:50 e neanche le 6:52… Ma le 6:51 quando, un anno fa, ho sentito la tua voce per la prima volta… ed è stato come essere legate per l’eternità. Buon Primo Anno Nanetta Mia”, ha completato il proprio pensiero speciale per la piccola Matilde la Divina nel suo post Instagram.

L’esperienza da madre

Alcune settimane fa, la stessa Federica aveva raccontato alcuni momenti vissuti durante il parto e il primo periodo da madre. La Divina aveva spiegato a ‘La Volta Buona’: “Il parto è andato male perché ho avuto due giorni di travaglio e non ho potuto partorire in acqua come avrei voluto perché i battiti cominciavano a essere irregolari, quindi, abbiamo deciso di non fare nulla in acqua”.

Lo stress da genitore ha portato poi la Pellegrini a volersi ritagliare uno spazio tutto per sé che si è concretizzato con la partecipazione a Ballando con le Stelle. “Era un periodo in cui volevo prendermi uno spazietto solo per me, dopo la nascita di Matilde e, poi, perché volevo e voglio abbattere questo muro di timidezza che mi porto dietro da un po’”, aveva ancora aggiunto l’ex campionessa del nuoto.