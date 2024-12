“Dopo Matilde volevo uno spazio tutto per me”: Federica Pellegrini si confessa

La nascita della figlia, l’amore per Matteo Giunta e la partecipazione a Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini a tuttotondo.

Ospite a ‘La Volta Buona’, tramissione di Rai 1 con Caterina Balivo, Federica Pellegrini ha avuto modo di raccontarsi a 360°. La Divina ha parlato non solo della sua partecipazione a Ballando con le Stelle che è stata piuttosto travagliata ma anche della sua famiglia, dall’amore con Matteo Giunta fino all’arrivo della sua priva figlia, Matilde.

Federica Pellegrini: il racconto del parto

Con grande onestà e in modo diretto, Federica Pellegrini ha parlato a ‘La Volta Buona’ di quanto vissuto nel diventare madre. In particolare del fatto che le cose non siano andate esattamente come programmato. “Il parto è andato male perché ho avuto due giorni di travaglio e non ho potuto partorire in acqua come avrei voluto perché i battiti cominciavano a essere irregolari, quindi, abbiamo deciso di non fare nulla in acqua”.

“Va bene che io e mio marito non siamo piccolini, però, Matilde è nata 3,9 chili e 53 centimetri e, i primi due mesi, ha pianto tanto perché aveva fame. Ce ne siamo resi conto dopo 40 giorni perché, all’inizio, pensavamo fossero le solite colichette e, invece, non erano le coliche”.

La partecipazione a Ballando

Successivamente, la Divina ha parlato ovviamente anche della partecipazione a Ballando con le Stelle, dando un giudizio su Angelo Madonia ma anche e soprattutto spiegando le motivazioni che l’hanno portato a prendere parte al programma di Rai 1.

“Il motivo per cui ho accettato di partecipare a Ballando con le Stelle? Perché era un periodo in cui volevo prendermi uno spazietto solo per me, dopo la nascita di Matilde e, poi, perché volevo e voglio abbattere questo muro di timidezza che mi porto dietro da un po’”, ha spiegato la Pellegrini.

E ancora: “Devo dire che il percorso di Ballando è stato fondamentale sotto questo punto di vista. Mio marito mi ha sempre sostenuto dicendomi di buttarmi e fare questa esperienza”.