“Pesava 900 grammi”: la grande paura di Clemente Russo

Oltre ogni difficoltà: Clemente Russo ha raccontato in tv alcuni dei momenti di grande paura vissuti alla nascita delle sue bimbe.

Ospite di Caterina Balivo nel salotto de ‘La Volta Buona’, Clemente Russo ha avuto modo di svelare alcuni aneddoti legati alla sua vita sportiva che si sono intrecciati anche a quella privata. In particolare, il campione olimpico ha svelato di aver dovuto fare i conti con un periodo di grande tensione proprio quando, in realtà, l’atmosfera sarebbe dovuta essere diversa.

Clemente Russo e la storia con sua moglie

Clemente Russo ha prima di tutto raccontato a Caterina Balivo come sia nato l’amore con sua moglie: “Ho sposato Laura due volte perché ci siamo sposati nel 2008, poi la mia carriera mi ha portato in giro per il mondo e quando poi mi sono fermato, abbiamo deciso di rinnovare le promesse”, ha spiegato il campione olimpico.

Clemente Russo

“Volevo fare la mia quinta olimpiade per battere un nuovo guinnes world record, ma nel giorno del combattimento voi, qui in Italia, eravate chiusi in lockdown, mentre io ero all’estero, nel letto con il Covid”, ha aggiunto ancora Russo.

La nascita delle gemelle: la grande paura

L’attenzione si è poi spostata su quanto accaduto alle figliolette: “Sono nate nel 2013, a soli sei mesi e mezzo, in un periodo in cui ero uin partenza per un mondiale”, ha detto Clemente a ‘La Volta Buona‘.

“Quindi… nascono di 28 settimane. Io ero indeciso se partire o meno. Janet pesava 900 grammi, Jane 1,3 chilogrammi. Per Jane non ci sono stati tanti problemi ed è tornata a casa dopo due mesi di terapia intensiva. Ma Janet doveva prendere qualche etto, ebbe delle crisi respiratorie e quindi è stata rianimata 4 volte in due giorni. Ho lasciato il ritiro dalla nazionale, sono andata a casa dove ho trovato mia moglie Laura Maddaloni che mi ha detto: ‘Tu qui non entri, torna indietro, vinci il mondiale e poi torna a casa’. E io così ho fatto”.