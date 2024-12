Myrta Merlino: ecco quanto guadagna la conduttrice di Pomeriggio Cinque

Ecco quanto guadagna Myrta Merlino, giornalista e conduttrice di Pomeriggio Cinque, programma in onda ogni giorno su Canale 5.

Per molti anni è stata uno dei volti di punta di La7, dove ha condotto ininterrottamente dal 2011 al 2023 L’aria che tira. Poi, proprio nell’estate del 2023, è passata a Mediaset dove è ha raccolto l’eredità di Barbara D’Urso diventando la padrona di casa a Pomeriggio Cinque. Di chi stiamo parlando? Di Myrta Merlino ovviamente. La conduttrice è molto apprezzata per il suo stile e il fatto che sia amata anche dal pubblico è dimostrato anche dai dati degli ascolti dei suoi programmi. Ma quanto guadagna Myrta Merlino? Vediamolo insieme.

Myrta Merlino: quanto guadagna

Da parte di Mediaset non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale riguardo allo stipendio di Myrta Merlino, secondo alcune indiscrezioni riportate da Affari Italiani la giornalista e conduttrice guadagnerebbero però circa 1,7 milioni di euro all’anno.

Myrta Merlino

Ricordiamo che Pomeriggio Cinque va in onda ogni pomeriggio da lunedì al venerdì, da settembre fino a giugno. Nella stagione 2023/2024, la prima della presentatrice su Canale 5, le puntate del programma condotte da Myrta Merlino sono state circa 200: se realmente il suo stipendio annuo fosse di 1,7 milioni, vorrebbe dire che la conduttrice ha guadagnato 8.500 euro per ogni puntata del programma. Anche nelle stagioni successive il numero di puntate è più o meno lo stesso.

Certo raccogliere l’eredità di Barbara D’Urso non è stato semplice: anche se quest’ultima spesso è finita al centro di critiche, va riconosciuto che il suo programma faceva registrare buoni dati di ascolto. Myrta Merlino, con uno stile di conduzione completamente differente rispetto alla sua predecessora, sta continuando ad alimentare il successo di Pomeriggio Cinque e per questo non si può certo considerare esagerata la cifra che guadagna, se lo stipendio di 1,7 milioni all’anno dovesse essere confermato.