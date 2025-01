Dopo il Capodanno di Rai 1 in tv con Marco Liorni è spuntato un video che ha scandalizzato tutti ma il conduttore ha chiarito la situazione.

Ha fatto molto discutere il Capodanno di Rai 1 trasmesso in tv con Marco Liorni al timone. Non tanto per lo spettacolo quanto per alcuni episodi avvenuti durante l’evento e anche successivamente. Uno di questi ha chiamato in causa proprio il presentatore che è stato obbligato ad intervenire per via di un video che lo ha visto diretto interessato.

Marco Liorni e il video scandalo

Il Capodanno di Rai 1 con la trasmissione ‘L’anno che verrà’ condotta da Marco Liorni ha fatto tanto discutere. Non solo per l’episodio che ha visto coinvolto Angelo de I Ricchi e Poveri ma anche per un video che ha come protagonista proprio il conduttore.

Marco Liorni

Dopo l’evento su Rai 1, infatti, Liorni è stato vittima di un video modificato e creato con l’intelligenza artificiale che lo vede protagonista di una serie di parole scurrili, bestemmie e insulti. Un filmato decisamente falso e controverso che ha come cornice proprio la serata di Capodanno a ‘L’anno che verrà’.

Si tratta di un video scandaloso ma, come detto, totalmente falso che ha portato lo stesso presentatore a dover intervenire a muso duro.

La verità del conduttore

Attraverso un post su Instagram, Liorni è dovuto intervenire facendo chiarezza sulla vicenda. “Sta girando un video falso che è stato creato con l’A.I. in cui dico parolacce e bestemmio, facendo credere che sia un estratto della notte di Capodanno su Rai Uno”, le parole del conduttore.

“Ho già chiesto all’autore di rimuoverlo. Mi riservo azione legale“. La minaccia del presentatore pare aver funzionato visto che risulta difficile, ora, trovare il filmato. Peccato che, appunto, tantissime persone lo abbiano visto e alcune ci siano anche cascate.